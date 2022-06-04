Курганская учительница получила от Путина почетную награду

05 июня 2022 в 17:35 Размер текста - 17 +

Учитель из курганской гимназии получила почетное звание Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного учителя РФ преподавателю курганской гимназии Светлане Жуниной. Соответствующий указ опубликовали на сайте правовой информации. «Присвоить почетное звание „Заслуженный учитель Российской Федерации. Жуниной Светлане Джуманазаровне — учителю муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Кургана ‚Гимназия №30‘, — говорится в указе. Учителя отметили за заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу. Жунина преподает в курганской гимназии физику и математику, является учителем высшей квалификационной категории. Ее учительский стаж составляет более 24 лет. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане высоким званием наградили работника железной дороги. Жительница области стала «Заслуженным работником транспорта РФ». Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Курганистан» .

Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного учителя РФ преподавателю курганской гимназии Светлане Жуниной. Соответствующий указ опубликовали на сайте правовой информации. «Присвоить почетное звание „Заслуженный учитель Российской Федерации. Жуниной Светлане Джуманазаровне — учителю муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Кургана ‚Гимназия №30‘, — говорится в указе. Учителя отметили за заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу. Жунина преподает в курганской гимназии физику и математику, является учителем высшей квалификационной категории. Ее учительский стаж составляет более 24 лет. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане высоким званием наградили работника железной дороги. Жительница области стала «Заслуженным работником транспорта РФ».