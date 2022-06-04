04 июня 2022
03 июня 2022

Курганская учительница получила от Путина почетную награду

© Служба новостей «URA.RU»
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Школа. Курган, школьная доска, класс, карантин, каникулы, школа, пустые парты
Учитель из курганской гимназии получила почетное звание Фото:

Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного учителя РФ преподавателю курганской гимназии Светлане Жуниной. Соответствующий указ опубликовали на сайте правовой информации.

«Присвоить почетное звание „Заслуженный учитель Российской Федерации. Жуниной Светлане Джуманазаровне — учителю муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Кургана ‚Гимназия №30‘, — говорится в указе. Учителя отметили за заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу.

Жунина преподает в курганской гимназии физику и математику, является учителем высшей квалификационной категории. Ее учительский стаж составляет более 24 лет.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане высоким званием наградили работника железной дороги. Жительница области стала «Заслуженным работником транспорта РФ».

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Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного учителя РФ преподавателю курганской гимназии Светлане Жуниной. Соответствующий указ опубликовали на сайте правовой информации. «Присвоить почетное звание „Заслуженный учитель Российской Федерации. Жуниной Светлане Джуманазаровне — учителю муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Кургана ‚Гимназия №30‘, — говорится в указе. Учителя отметили за заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу. Жунина преподает в курганской гимназии физику и математику, является учителем высшей квалификационной категории. Ее учительский стаж составляет более 24 лет. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане высоким званием наградили работника железной дороги. Жительница области стала «Заслуженным работником транспорта РФ».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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