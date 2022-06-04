Оштрафованный пермский пенсионер попал в программу Варламова

В Перми художника-пенсионера оштрафовали за одиночный пикет Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Российский блогер Илья Варламов сообщил о художнике-пенсионере из Перми, которого оштрафовали за выход на одиночный пикет. О ситуации упоминается в еженедельной программе блогера на видеосервисе Youtube.

«В Перми пережившего Великую Отечественную войну художника Александра Каретникова оштрафовали на 30 тысяч рублей за антивоенный одиночный пикет», — рассказал автор канала. Оштрафованному пермскому пенсионеру, по словам Варламова, 83 года.

Как пересказывает историю задержания со слов художника Варламов, в пикете Каретников стоял меньше минуты, а к нему уже подоспели 15 сотрудников полиции. В итоге протокол на пенсионера был составлен за дискредитацию российской армии, хотя пермяк отрицает, что в его плакате были упоминания о РА и спецоперации. Редакция URA.RU отправила запрос о задержании гражданина в управление МВД Пермского края.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. 24 февраля соответствующий приказ отдал президент Владимир Путин. Глава государства отметил, что растущие угрозы жителям Донбасса и России не оставили шансов решить конфликт мирным путем.