04 июня 2022
03 июня 2022

В ХМАО медики получили жилье во исполнение поручений Путина

© Служба новостей «URA.RU»
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Новый вакцинальный пункт в КРК Мегаполис. Челябинск, медсестра, медицина, врач, вакцинация, коронавирус, covid, ковид
Медработникам Нефтеюганской окружной больницы вручили ключи от квартир Фото:

Девять семей медицинских работников из Нефтеюганска получили ключи от новых служебных квартир. Обеспечение медиков жильем проходит в рамках поручений Президента РФ Владимира Путина, сообщает telegram-канал Нефтеюганской окружной больницы.

«Главврач больницы Дмитрий Мальцев в торжественной обстановке вручил ключи от новых служебных квартир и отметил, что обеспечение медицинских работников достойными условиями труда и проживания — это одна из важнейших задач учреждения», — написали в telegram-канале.

Ранее URA.RU рассказало что в регионе не хватает медицинских работников среднего звена. Фельдшеров из Тюмени приглашают для работы в ХМАО и ЯНАО.

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Девять семей медицинских работников из Нефтеюганска получили ключи от новых служебных квартир. Обеспечение медиков жильем проходит в рамках поручений Президента РФ Владимира Путина, сообщает telegram-канал Нефтеюганской окружной больницы. «Главврач больницы Дмитрий Мальцев в торжественной обстановке вручил ключи от новых служебных квартир и отметил, что обеспечение медицинских работников достойными условиями труда и проживания — это одна из важнейших задач учреждения», — написали в telegram-канале. Ранее URA.RU рассказало что в регионе не хватает медицинских работников среднего звена. Фельдшеров из Тюмени приглашают для работы в ХМАО и ЯНАО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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