В ХМАО медики получили жилье во исполнение поручений Путина

Медработникам Нефтеюганской окружной больницы вручили ключи от квартир
Девять семей медицинских работников из Нефтеюганска получили ключи от новых служебных квартир. Обеспечение медиков жильем проходит в рамках поручений Президента РФ Владимира Путина, сообщает telegram-канал Нефтеюганской окружной больницы.
«Главврач больницы Дмитрий Мальцев в торжественной обстановке вручил ключи от новых служебных квартир и отметил, что обеспечение медицинских работников достойными условиями труда и проживания — это одна из важнейших задач учреждения», — написали в telegram-канале.
Ранее URA.RU рассказало что в регионе не хватает медицинских работников среднего звена. Фельдшеров из Тюмени приглашают для работы в ХМАО и ЯНАО.
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