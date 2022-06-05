MK: в Донбассе погиб легендарный ополченец из Бурятии

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Соревнования по снайпингу. Екатеринбург, снайпинг
Владимир Анданов погиб от снайперского выстрела, сообщает «Московский комсомолец» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Донбассе погиб ополченец из Бурятии Владимир Анданов (Ваха). Об этом сообщает «Московский комсомолец».

«Стало известно о гибели на Украине Владимира Анданова, больше известного как Ваха. Он погиб ночью во время разведки местности вместе со своим товарищем предположительно от рук снайпера», — пишет «Московский комсомолец».

Ваха впервые поехал добровольцем на Донбасс восемь лет назад. Он служил в роте спецназа «Ольхон». Награжден медалью «За боевые заслуги».

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Приказ о ее начале 24 февраля отдал президент России Владимир Путин. По словам главы государства, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ отметили, что приоритет российской армии — не допустить жертв среди мирного населения.

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В Донбассе погиб ополченец из Бурятии Владимир Анданов (Ваха). Об этом сообщает «Московский комсомолец». «Стало известно о гибели на Украине Владимира Анданова, больше известного как Ваха. Он погиб ночью во время разведки местности вместе со своим товарищем предположительно от рук снайпера», — пишет «Московский комсомолец». Ваха впервые поехал добровольцем на Донбасс восемь лет назад. Он служил в роте спецназа «Ольхон». Награжден медалью «За боевые заслуги». Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Приказ о ее начале 24 февраля отдал президент России Владимир Путин. По словам главы государства, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ отметили, что приоритет российской армии — не допустить жертв среди мирного населения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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