MK: в Донбассе погиб легендарный ополченец из Бурятии

05 июня 2022 в 20:34 Размер текста - 17 +

Владимир Анданов погиб от снайперского выстрела, сообщает «Московский комсомолец» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Донбассе погиб ополченец из Бурятии Владимир Анданов (Ваха). Об этом сообщает «Московский комсомолец». «Стало известно о гибели на Украине Владимира Анданова, больше известного как Ваха. Он погиб ночью во время разведки местности вместе со своим товарищем предположительно от рук снайпера», — пишет «Московский комсомолец». Ваха впервые поехал добровольцем на Донбасс восемь лет назад. Он служил в роте спецназа «Ольхон». Награжден медалью «За боевые заслуги». Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Приказ о ее начале 24 февраля отдал президент России Владимир Путин. По словам главы государства, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ отметили, что приоритет российской армии — не допустить жертв среди мирного населения. Все самое важное о спецоперации на Украине за сутки — в одном письме. Подпишитесь на наш дайджест!

В Донбассе погиб ополченец из Бурятии Владимир Анданов (Ваха). Об этом сообщает «Московский комсомолец». «Стало известно о гибели на Украине Владимира Анданова, больше известного как Ваха. Он погиб ночью во время разведки местности вместе со своим товарищем предположительно от рук снайпера», — пишет «Московский комсомолец». Ваха впервые поехал добровольцем на Донбасс восемь лет назад. Он служил в роте спецназа «Ольхон». Награжден медалью «За боевые заслуги». Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Приказ о ее начале 24 февраля отдал президент России Владимир Путин. По словам главы государства, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ отметили, что приоритет российской армии — не допустить жертв среди мирного населения.