04 июня 2022
03 июня 2022

Губернатор ХМАО показала своих домашних питомцев. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В семье губернатора живут кот и собаки

Во Всемирный день окружающей среды губернатор ХМАО Наталья Комарова рассказала о коте и собаках, которые живут в ее семье. Пост о домашних животных глава округа опубликовала на странице в соцсети «ВКонтакте».

«Для вас фото питомцев, за которых отвечают в нашей семье. Эта пара (по старшинству) — британский короткошерстный кот Бантик (15 лет) и померанский шпиц Торик (5 лет). А это Эскобар — американский булли, ему 4 месяца — первая встреча с кошкой, обошлось», — поделилась Комарова.

Всемирный день окружающей среды отмечается 5 июня. Праздник призван привлечь внимание людей к природным проблемам.

Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова рассказала о природных памятниках округа. Рассказ о памятниках природы опубликован в соцсетях губернатора.

Эскобар — американский булли
Британский короткошерстный кот Бантик и померанский шпиц Торик

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Во Всемирный день окружающей среды губернатор ХМАО Наталья Комарова рассказала о коте и собаках, которые живут в ее семье. Пост о домашних животных глава округа опубликовала на странице в соцсети «ВКонтакте». «Для вас фото питомцев, за которых отвечают в нашей семье. Эта пара (по старшинству) — британский короткошерстный кот Бантик (15 лет) и померанский шпиц Торик (5 лет). А это Эскобар — американский булли, ему 4 месяца — первая встреча с кошкой, обошлось», — поделилась Комарова. Всемирный день окружающей среды отмечается 5 июня. Праздник призван привлечь внимание людей к природным проблемам. Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова рассказала о природных памятниках округа. Рассказ о памятниках природы опубликован в соцсетях губернатора.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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