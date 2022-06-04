В семье губернатора живут кот и собакиНаталья Комарова, «ВКонтакте»
Во Всемирный день окружающей среды губернатор ХМАО Наталья Комарова рассказала о коте и собаках, которые живут в ее семье. Пост о домашних животных глава округа опубликовала на странице в соцсети «ВКонтакте».
«Для вас фото питомцев, за которых отвечают в нашей семье. Эта пара (по старшинству) — британский короткошерстный кот Бантик (15 лет) и померанский шпиц Торик (5 лет). А это Эскобар — американский булли, ему 4 месяца — первая встреча с кошкой, обошлось», — поделилась Комарова.
Всемирный день окружающей среды отмечается 5 июня. Праздник призван привлечь внимание людей к природным проблемам.
Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова рассказала о природных памятниках округа. Рассказ о памятниках природы опубликован в соцсетях губернатора.
Эскобар — американский булли
Наталья Комарова, «ВКонтакте»
Британский короткошерстный кот Бантик и померанский шпиц Торик
Во Всемирный день окружающей среды губернатор ХМАО Наталья Комарова рассказала о коте и собаках, которые живут в ее семье. Пост о домашних животных глава округа опубликовала на странице в соцсети «ВКонтакте». «Для вас фото питомцев, за которых отвечают в нашей семье. Эта пара (по старшинству) — британский короткошерстный кот Бантик (15 лет) и померанский шпиц Торик (5 лет). А это Эскобар — американский булли, ему 4 месяца — первая встреча с кошкой, обошлось», — поделилась Комарова. Всемирный день окружающей среды отмечается 5 июня. Праздник призван привлечь внимание людей к природным проблемам. Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова рассказала о природных памятниках округа. Рассказ о памятниках природы опубликован в соцсетях губернатора.