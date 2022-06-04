Губернатор Комарова рассказала о природных памятниках ХМАО

Губернатор ХМАО Наталья Комарова рассказала о природных памятниках округа. Рассказ о памятниках природы опубликован в соцсетях губернатора.
«Во Всемирный день окружающей среды расскажу о памятнике природы „Реполовский кедровый бор“. Он отнесен к объектам национального достояния, расположен на правом берегу Иртыша в трех километрах к востоку от села Реполово Ханты-Мансийского района», — написала Комарова на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».
В кедровом бору живут исчезающие виды птиц, также есть растения, занесенные в Красную книгу. Губернатор поделилась планами создать еще два памятника природы: в 2023 году — «Тундринский кедровый бор» (Сургутский район), в 2024 году — «Ягельный» (Нижневартовский район).
Новые природные памятники должны привлечь внимание туристов. А в «Реполовском кедровом бору» жители и гости ХМАО могут гулять уже сейчас.
Губернатор ХМАО Наталья Комарова рассказала о природных памятниках округа. Рассказ о памятниках природы опубликован в соцсетях губернатора. «Во Всемирный день окружающей среды расскажу о памятнике природы „Реполовский кедровый бор“. Он отнесен к объектам национального достояния, расположен на правом берегу Иртыша в трех километрах к востоку от села Реполово Ханты-Мансийского района», — написала Комарова на официальной странице в соцсети «ВКонтакте». В кедровом бору живут исчезающие виды птиц, также есть растения, занесенные в Красную книгу. Губернатор поделилась планами создать еще два памятника природы: в 2023 году — «Тундринский кедровый бор» (Сургутский район), в 2024 году — «Ягельный» (Нижневартовский район). Новые природные памятники должны привлечь внимание туристов. А в «Реполовском кедровом бору» жители и гости ХМАО могут гулять уже сейчас. Ранее URA.RU рассказывало о том, что природа округа удивила гостей паралимпиады. Также участников паралимпиады поразил музей природы и человека.