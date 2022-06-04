04 июня 2022
03 июня 2022

Губернатор Комарова рассказала о природных памятниках ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Вечерний город. Пермь, лес, деревья, сосновый бор
В соцсетях губернатор Комарова рассказала про «Реполовский кедровый бор» Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова рассказала о природных памятниках округа. Рассказ о памятниках природы опубликован в соцсетях губернатора.

«Во Всемирный день окружающей среды расскажу о памятнике природы „Реполовский кедровый бор“. Он отнесен к объектам национального достояния, расположен на правом берегу Иртыша в трех километрах к востоку от села Реполово Ханты-Мансийского района», — написала Комарова на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

В кедровом бору живут исчезающие виды птиц, также есть растения, занесенные в Красную книгу. Губернатор поделилась планами создать еще два памятника природы: в 2023 году — «Тундринский кедровый бор» (Сургутский район), в 2024 году — «Ягельный» (Нижневартовский район).

Новые природные памятники должны привлечь внимание туристов. А в «Реполовском кедровом бору» жители и гости ХМАО могут гулять уже сейчас.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что природа округа удивила гостей паралимпиады. Также участников паралимпиады поразил музей природы и человека.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова рассказала о природных памятниках округа. Рассказ о памятниках природы опубликован в соцсетях губернатора. «Во Всемирный день окружающей среды расскажу о памятнике природы „Реполовский кедровый бор“. Он отнесен к объектам национального достояния, расположен на правом берегу Иртыша в трех километрах к востоку от села Реполово Ханты-Мансийского района», — написала Комарова на официальной странице в соцсети «ВКонтакте». В кедровом бору живут исчезающие виды птиц, также есть растения, занесенные в Красную книгу. Губернатор поделилась планами создать еще два памятника природы: в 2023 году — «Тундринский кедровый бор» (Сургутский район), в 2024 году — «Ягельный» (Нижневартовский район). Новые природные памятники должны привлечь внимание туристов. А в «Реполовском кедровом бору» жители и гости ХМАО могут гулять уже сейчас. Ранее URA.RU рассказывало о том, что природа округа удивила гостей паралимпиады. Также участников паралимпиады поразил музей природы и человека.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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