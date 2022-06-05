Донецк остался без телевидения из-за обстрелов ВСУ

05 июня 2022 в 22:48 Размер текста - 17 +

ВСУ нанесли массированный удар по Донецку (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Из-за обстрела Донецка Вооруженными силами Украины (ВСУ) город остался без эфирного телевидения. Об этом сообщил заместитель директора радиотелевизионного передающего центра Александр Чеботарев. «В настоящее время все районы Донецка без телевизионного эфира. В городе эфирного вещания нет. Это связано с попаданием в Петровском районе Донецка в районе телевышки», — сказал Чеботарев в интервью ТАСС. Ранее ВСУ выпустили 40 снарядов из реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» по центру Донецка. В результате обстрела погибло пять человек, 20 пострадало. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что растущие угрозы жителям Донбасса и России не оставили шансов решить конфликт мирным путем. В Минобороны РФ отметили, что российская армия стремится не допустить жертв среди гражданского населения. Все самое важное о спецоперации на Украине за сутки — в одном письме. Подпишитесь на наш дайджест!

Из-за обстрела Донецка Вооруженными силами Украины (ВСУ) город остался без эфирного телевидения. Об этом сообщил заместитель директора радиотелевизионного передающего центра Александр Чеботарев. «В настоящее время все районы Донецка без телевизионного эфира. В городе эфирного вещания нет. Это связано с попаданием в Петровском районе Донецка в районе телевышки», — сказал Чеботарев в интервью ТАСС. Ранее ВСУ выпустили 40 снарядов из реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» по центру Донецка. В результате обстрела погибло пять человек, 20 пострадало. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что растущие угрозы жителям Донбасса и России не оставили шансов решить конфликт мирным путем. В Минобороны РФ отметили, что российская армия стремится не допустить жертв среди гражданского населения.