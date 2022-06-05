Донецк остался без телевидения из-за обстрелов ВСУ

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Последствия обстрела ВСУ Киевского района г. Донецк. ДНР, Донецк, мчс, донецк, последствия, днр, разбор завалов, разрушения, обстрел, текстильщики
ВСУ нанесли массированный удар по Донецку (архивное фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Из-за обстрела Донецка Вооруженными силами Украины (ВСУ) город остался без эфирного телевидения. Об этом сообщил заместитель директора радиотелевизионного передающего центра Александр Чеботарев.

«В настоящее время все районы Донецка без телевизионного эфира. В городе эфирного вещания нет. Это связано с попаданием в Петровском районе Донецка в районе телевышки», — сказал Чеботарев в интервью ТАСС.

Ранее ВСУ выпустили 40 снарядов из реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» по центру Донецка. В результате обстрела погибло пять человек, 20 пострадало.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что растущие угрозы жителям Донбасса и России не оставили шансов решить конфликт мирным путем. В Минобороны РФ отметили, что российская армия стремится не допустить жертв среди гражданского населения.

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Из-за обстрела Донецка Вооруженными силами Украины (ВСУ) город остался без эфирного телевидения. Об этом сообщил заместитель директора радиотелевизионного передающего центра Александр Чеботарев. «В настоящее время все районы Донецка без телевизионного эфира. В городе эфирного вещания нет. Это связано с попаданием в Петровском районе Донецка в районе телевышки», — сказал Чеботарев в интервью ТАСС. Ранее ВСУ выпустили 40 снарядов из реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» по центру Донецка. В результате обстрела погибло пять человек, 20 пострадало. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что растущие угрозы жителям Донбасса и России не оставили шансов решить конфликт мирным путем. В Минобороны РФ отметили, что российская армия стремится не допустить жертв среди гражданского населения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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