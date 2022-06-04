Синоптики предупредили: Пермский край накроет обильными осадками

Пермские метеорологи: дождливая погода обеспечена! Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Синоптики рассказали об обильных осадках на территории Пермского края в начале недели (с 6 июня включительно). Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды опубликовал данные на сайте.

«На территория Пермского края 6 июня в большинстве районов выпадут дожди небольшой и умеренной интенсивности. Во вторник 7 июня сильные дожди в ночное время накроют южную часть региона, затем в дневное время распространятся на центральную частью, Пермь в том числе», — написано в сообщении.

Метеорологи не исключают грозовую активность и усиление ветра до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем по краю ожидается в пределах +15 градусов. В среду 8 июня сильные дожди «выпадут в ночное время в центральных и южных районах региона, но днем интенсивность и зона осадков будет уменьшаться».

При этом температурный фон существенно не изменится. В четверг 9 июня будет происходить смена барического поля. В пятницу 10 июня кратковременные дожди будут выпадать на большей части территории Прикамья. Столбик термометра в ночное время остановится на отметке +12 градусов, днем поднимется до +21.

О том, что в Пермский край возвращаются холод и дожди, URA.RU писало ранее. В прошедшие выходные погоду в Пермском крае определял фронт окклюзии (атмосферное явление, связанное с интенсивными осадки — прим. URA.RU).