05 июня 2022
04 июня 2022

Екатеринбургский театр кукол победил в межрегиональном фестивале

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Театр победил сразу в двух номинациях Фото:

Екатеринбургский театр кукол победил в двух номинациях второго межрегионального фестиваля театров кукол «Сибирь. Терра Магика». Об этом сообщила пресс-служба театра в официальном сообществе в соцсети «ВКонтакте».

«Наши кукольники победили на фестивале „Сибирь. Терра Магика“. Спектаклю „Хармс“ присудили победу сразу в двух номинациях», — говорится в сообщении.

Актер Александр Шишкин стал победителем в номинации — «Лучшая актерская работа». Марина Завьялова за работы в спектаклях «Хармс» и «Егоркина былина» признана лучшей в номинации — «Лучшая работа художника».

Фестиваль проводился в КГАУК «Красноярский театр кукол». Целью фестиваля является популяризация искусства театра кукол, создания условий для поддержки и развития творческой деятельности профессиональных театральных коллективов. Участниками фестиваля стали коллективы государственных, муниципальных и частных театров кукол, осуществляющие свою деятельность на территории Урала, Сибири и Дальнего Востока.

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Екатеринбургский театр кукол победил в двух номинациях второго межрегионального фестиваля театров кукол «Сибирь. Терра Магика». Об этом сообщила пресс-служба театра в официальном сообществе в соцсети «ВКонтакте». «Наши кукольники победили на фестивале „Сибирь. Терра Магика“. Спектаклю „Хармс“ присудили победу сразу в двух номинациях», — говорится в сообщении. Актер Александр Шишкин стал победителем в номинации — «Лучшая актерская работа». Марина Завьялова за работы в спектаклях «Хармс» и «Егоркина былина» признана лучшей в номинации — «Лучшая работа художника». Фестиваль проводился в КГАУК «Красноярский театр кукол». Целью фестиваля является популяризация искусства театра кукол, создания условий для поддержки и развития творческой деятельности профессиональных театральных коллективов. Участниками фестиваля стали коллективы государственных, муниципальных и частных театров кукол, осуществляющие свою деятельность на территории Урала, Сибири и Дальнего Востока.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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