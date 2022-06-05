Екатеринбургский театр кукол победил в межрегиональном фестивале

Театр победил сразу в двух номинациях Фото: Анна Майорова © URA.RU

Екатеринбургский театр кукол победил в двух номинациях второго межрегионального фестиваля театров кукол «Сибирь. Терра Магика». Об этом сообщила пресс-служба театра в официальном сообществе в соцсети «ВКонтакте».

«Наши кукольники победили на фестивале „Сибирь. Терра Магика“. Спектаклю „Хармс“ присудили победу сразу в двух номинациях», — говорится в сообщении.

Актер Александр Шишкин стал победителем в номинации — «Лучшая актерская работа». Марина Завьялова за работы в спектаклях «Хармс» и «Егоркина былина» признана лучшей в номинации — «Лучшая работа художника».

Фестиваль проводился в КГАУК «Красноярский театр кукол». Целью фестиваля является популяризация искусства театра кукол, создания условий для поддержки и развития творческой деятельности профессиональных театральных коллективов. Участниками фестиваля стали коллективы государственных, муниципальных и частных театров кукол, осуществляющие свою деятельность на территории Урала, Сибири и Дальнего Востока.