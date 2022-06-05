05 июня 2022

В Казахстане большинство проголосовало за поправки в конституцию

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Дополнительные выборы депутатов Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва по одномандатным избирательным округам №3 и 9. Екатеринбург , коиб, выборы, избирательный участок, голосование, бюллетень
Всего в день голосования работали свыше 10 тысяч участков Фото:

В Казахстане в ходе референдума большинство жителей поддержали поправки в конституции. Об этом следует из результатов экзитпола, показанного в ходе онлайн-марафона, организованного телерадиокорпорацией «Казахстан».

Данные опросов граждан показали, что «за» проголосовало: 74,8% (данные института «Общественное мнение»), 76,4% (цифры института «Социс-А») и 79,4% (данные Института демократии). При этом явка к 17:00 по московскому времени составила 67,65%.

Референдум состоялся 5 июня. Поправками предлагается ограничить власть президента и усилить роль парламента. Из конституции Казахстана уберут упоминания об «особом статусе» первого президента страны — Нурсултана Назарбаева. Кроме того, президенту Казахстана нельзя будет состоять в любой партии.

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В Казахстане в ходе референдума большинство жителей поддержали поправки в конституции. Об этом следует из результатов экзитпола, показанного в ходе онлайн-марафона, организованного телерадиокорпорацией «Казахстан». Данные опросов граждан показали, что «за» проголосовало: 74,8% (данные института «Общественное мнение»), 76,4% (цифры института «Социс-А») и 79,4% (данные Института демократии). При этом явка к 17:00 по московскому времени составила 67,65%. Референдум состоялся 5 июня. Поправками предлагается ограничить власть президента и усилить роль парламента. Из конституции Казахстана уберут упоминания об «особом статусе» первого президента страны — Нурсултана Назарбаева. Кроме того, президенту Казахстана нельзя будет состоять в любой партии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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