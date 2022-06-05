В Казахстане большинство проголосовало за поправки в конституцию

В Казахстане в ходе референдума большинство жителей поддержали поправки в конституции. Об этом следует из результатов экзитпола, показанного в ходе онлайн-марафона, организованного телерадиокорпорацией «Казахстан».
Данные опросов граждан показали, что «за» проголосовало: 74,8% (данные института «Общественное мнение»), 76,4% (цифры института «Социс-А») и 79,4% (данные Института демократии). При этом явка к 17:00 по московскому времени составила 67,65%.
Референдум состоялся 5 июня. Поправками предлагается ограничить власть президента и усилить роль парламента. Из конституции Казахстана уберут упоминания об «особом статусе» первого президента страны — Нурсултана Назарбаева. Кроме того, президенту Казахстана нельзя будет состоять в любой партии.
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В Казахстане в ходе референдума большинство жителей поддержали поправки в конституции. Об этом следует из результатов экзитпола, показанного в ходе онлайн-марафона, организованного телерадиокорпорацией «Казахстан». Данные опросов граждан показали, что «за» проголосовало: 74,8% (данные института «Общественное мнение»), 76,4% (цифры института «Социс-А») и 79,4% (данные Института демократии). При этом явка к 17:00 по московскому времени составила 67,65%. Референдум состоялся 5 июня. Поправками предлагается ограничить власть президента и усилить роль парламента. Из конституции Казахстана уберут упоминания об «особом статусе» первого президента страны — Нурсултана Назарбаева. Кроме того, президенту Казахстана нельзя будет состоять в любой партии.