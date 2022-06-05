РИА: солдатам ВСУ показали фото Арестовича в женском обличии

06 июня 2022 в 06:55 Размер текста - 17 +

Также на таких материалах есть изображения Зеленского, олигарха Игоря Коломойского и других бизнесменов Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные отправили на позиции украинских войск в Запорожской области листовки с призывом сдаваться, на которых, в частности, есть фото советника главы офиса Зеленского Алексея Арестовича, одетого в женские наряды. Об этом стало известно со слов корреспондента РИА «Новости». «Боец ВСУ! Ты погибаешь за таких, как он!» — указано на листовке с фотографиями Арестовича в парике и платьях — очевидно, из роли в кинофильме «Не бойся, я рядом», где он играл женщину по имени Люсенька, передает СМИ. Кроме того, на флаерах есть изображения лидера Украины Владимира Зеленского, предпринимателя Игоря Коломойского и других олигархов. «Ты хочешь умереть за Коломойского, Ахметова и Пинчука? Выбирай будущее! Не участвуй в боевых действиях и вернись к нормальной жизни», — написано на листовках. «Сложи оружие! Тебя ждут дома живым!», — такие строчки написаны на каждом буклете. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Приказ о ее начале 24 февраля отдал президент России Владимир Путин. По словам главы государства, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ отметили, что приоритет российской армии — не допустить жертв среди мирного населения. Все самое важное о спецоперации на Украине за сутки — в одном письме. Подпишитесь на наш дайджест!

Российские военные отправили на позиции украинских войск в Запорожской области листовки с призывом сдаваться, на которых, в частности, есть фото советника главы офиса Зеленского Алексея Арестовича, одетого в женские наряды. Об этом стало известно со слов корреспондента РИА «Новости». «Боец ВСУ! Ты погибаешь за таких, как он!» — указано на листовке с фотографиями Арестовича в парике и платьях — очевидно, из роли в кинофильме «Не бойся, я рядом», где он играл женщину по имени Люсенька, передает СМИ. Кроме того, на флаерах есть изображения лидера Украины Владимира Зеленского, предпринимателя Игоря Коломойского и других олигархов. «Ты хочешь умереть за Коломойского, Ахметова и Пинчука? Выбирай будущее! Не участвуй в боевых действиях и вернись к нормальной жизни», — написано на листовках. «Сложи оружие! Тебя ждут дома живым!», — такие строчки написаны на каждом буклете. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Приказ о ее начале 24 февраля отдал президент России Владимир Путин. По словам главы государства, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ отметили, что приоритет российской армии — не допустить жертв среди мирного населения.