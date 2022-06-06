Российский завод Renault переименовали в «Москвич»

На заводе Renault наладят производство «Москвичей» Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Бывший российский автомобильный завод французской компании Renault, ушедшей из России, переименован в АО «Московский автомобильный завод «Москвич». Такие данные содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц.

«Renault в России переименован из ЗАО „Рено Россия“ в АО „Московский автомобильный завод ‚Москвич‘. По данным аналитической системы ‚СПАРК-Интерфакс‘, ‚Москвичом‘ через ООО ‚Центр развития технологий‘ на 100% владеет АО ‚Особая экономическая зона ‚Зеленоград‘“, — отмечает издание „Интерфакс“.

Многие зарубежные компании, в том числе и Renault, покинули российский рынок после начала вынужденной спецоперации России на Украине и введения рядом государств жестких санкций. При этом российские активы Renault перешли в собственность России, пишет VSE42.Ru. А мэр Москвы Сергей Собянин заявил о возобновлении производства «Москвичей» в стране, дополняет сайт MK.RU . Теперь власти Москвы, Минпромторг и КамАЗ ведут переговоры с компаниями из Китая о производстве этих автомобилей. Обсуждается вопрос по задействованию китайской компании в разработке новой модели «Москвича».

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