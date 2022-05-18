Завод «Москвич» наладит производство машин с помощью КНР

19 мая 2022 в 04:48 Размер текста - 17 +

Власти Москвы ведут переговоры с КНР из-за завода, где производились Renault Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Власти Москвы, Минпромторг и КамАЗ ведут переговоры с компаниями из Китая о производстве машин. Такое решение принято после ухода Renault с автозавода, об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на два источники, знакомых с ситуацией. Согласно данным источника на рынке, переговоры ведутся в том числе с JAC Motors, FAW и BYD. Обсуждается вопрос для задействования китайской компании в разработку новой модели, которая будет выпускаться под брендом «Москвич». Переговоры ведутся одновременно с переоформлением необходимых документов предприятия, итоги будут известны в течение двух недель, отметил источник на авторынке. «Если договориться с компаниями из КНР не получится, то производством займется КамАЗ самостоятельно», — заявил один из источников. Однако в Haval, Chery и Geely заявили, что не участвуют в переговорах по бренду «Москвич» или заводу Renault. Ранее сообщалось,что Завод «Москвич» сможет выпускать автомобили для такси и каршеринга Москвы и Подмосковья. По словам заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова,исборка автомобилей на заводе начнется до конца года. Такое решение принято из-за того, что иностранный собственник предприятия забрал бизнес в России на фоне спецоперации на Украине. О приостановках производства в РФ также сообщали автопроизводители Hyundai, Volkswagen, Sollers Ford, BMW, Rolls-Royce и Suzuki, Honda и Mazda.

Власти Москвы, Минпромторг и КамАЗ ведут переговоры с компаниями из Китая о производстве машин. Такое решение принято после ухода Renault с автозавода, об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на два источники, знакомых с ситуацией. Согласно данным источника на рынке, переговоры ведутся в том числе с JAC Motors, FAW и BYD. Обсуждается вопрос для задействования китайской компании в разработку новой модели, которая будет выпускаться под брендом «Москвич». Переговоры ведутся одновременно с переоформлением необходимых документов предприятия, итоги будут известны в течение двух недель, отметил источник на авторынке. «Если договориться с компаниями из КНР не получится, то производством займется КамАЗ самостоятельно», — заявил один из источников. Однако в Haval, Chery и Geely заявили, что не участвуют в переговорах по бренду «Москвич» или заводу Renault. Ранее сообщалось,что Завод «Москвич» сможет выпускать автомобили для такси и каршеринга Москвы и Подмосковья. По словам заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова,исборка автомобилей на заводе начнется до конца года. Такое решение принято из-за того, что иностранный собственник предприятия забрал бизнес в России на фоне спецоперации на Украине. О приостановках производства в РФ также сообщали автопроизводители Hyundai, Volkswagen, Sollers Ford, BMW, Rolls-Royce и Suzuki, Honda и Mazda.