ВСУ обстреляли территорию России

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Село обстреляно со стороны Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Со стороны Украины вновь был обстрелян поселок Теткино в Глушковском районе Курской области. Об этом заявил губернатор области Роман Старовойт.

«Сегодня рано утром был вновь обстрелян поселок Теткино в Глушковском районе. Удары наносились по мосту и местным предприятиям», — написал Старовойт в своем telegram-канале.

По словам главы региона, в настоящее время уточняется информация по пострадавшим от обстрела. Также устанавливается нанесенный поселку ущерб.

ВСУ уже не первый раз обстреливают Курскую область. Населенный пункт Теткино очень часто попадает обстрел вместе с близлежащими территориями. Также украинская сторона неоднократно обстреливала села Дроновка и Алеексеевка из минометов.

Территория Донбасса подвергалась бесконечным обстрелам ВСУ в течение восьми лет. В связи с этим президент России Владимир Путин объявил начало спецоперации на территории соседнего государства. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирного населения.

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Со стороны Украины вновь был обстрелян поселок Теткино в Глушковском районе Курской области. Об этом заявил губернатор области Роман Старовойт. «Сегодня рано утром был вновь обстрелян поселок Теткино в Глушковском районе. Удары наносились по мосту и местным предприятиям», — написал Старовойт в своем telegram-канале. По словам главы региона, в настоящее время уточняется информация по пострадавшим от обстрела. Также устанавливается нанесенный поселку ущерб. ВСУ уже не первый раз обстреливают Курскую область. Населенный пункт Теткино очень часто попадает обстрел вместе с близлежащими территориями. Также украинская сторона неоднократно обстреливала села Дроновка и Алеексеевка из минометов. Территория Донбасса подвергалась бесконечным обстрелам ВСУ в течение восьми лет. В связи с этим президент России Владимир Путин объявил начало спецоперации на территории соседнего государства. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирного населения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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