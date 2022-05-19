Украина обстреляла два населенных пункта в Курской области

20 мая 2022 в 01:40 Размер текста - 17 +

Украина обстреляла два села в Курской области Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из минометов села Дроновка и Алексеевка Глушковского района Курской области. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт. «В Глушковском районе снова беспокойно. Под минометный обстрел в очередной раз попало село Алексеевка, а также село Дроновка, которое находится чуть севернее Алексеевки. Ответным огнем агрессия противника была подавлена», — написал Старовойт в своем telegram-канале. По словам главы региона, агрессия противника «была подавлена ответным огнем», военные продолжают контролировать ситуацию. Старовойт добавил, что никто из жителей населенных пунктов не пострадал. Это уже второй обстрел Курской области за текущие сутки. Утром 19 мая ВСУ обстреляли поселок Теткино. В результате погиб один человек. Алексеевка ранее была обстреляны трижды. Также украинские войска обстреляли село Безымено в Белгородской области, есть пострадавшие. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из минометов села Дроновка и Алексеевка Глушковского района Курской области. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт. «В Глушковском районе снова беспокойно. Под минометный обстрел в очередной раз попало село Алексеевка, а также село Дроновка, которое находится чуть севернее Алексеевки. Ответным огнем агрессия противника была подавлена», — написал Старовойт в своем telegram-канале. По словам главы региона, агрессия противника «была подавлена ответным огнем», военные продолжают контролировать ситуацию. Старовойт добавил, что никто из жителей населенных пунктов не пострадал. Это уже второй обстрел Курской области за текущие сутки. Утром 19 мая ВСУ обстреляли поселок Теткино. В результате погиб один человек. Алексеевка ранее была обстреляны трижды. Также украинские войска обстреляли село Безымено в Белгородской области, есть пострадавшие. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля.