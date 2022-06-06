ДНР: в Мариуполе ищут остатки батальона «Азов»*

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Мариуполь. Украина, ополчение, последствия, мариуполь, война, днр, разрушения, обстрел, народная милиция
Силовики ДНР ищут в городе укрывшихся националистов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В освобожденном от ВСУ Мариуполе продолжаются работы по выявлению среди жителей города боевиков запрещенного в России экстремистского националистического батальона «Азов». Об этом заявил советник главы правительства ДНР Ян Гагин.

«Возможно, какие-то остатки ВСУ или того же „Азова“ — кто смог куда-то уйти в город — они будут выявляться. При обнаружении будут попадать на фильтр, на следствие», — заявил Гагин в интервью РИА «Новостям».

Представитель ДНР добавил, что в самом городе также остаются криминальные элементы. Работу по их выявлению и задержанию проводят силы донецкой полиции.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Одной из основных ее целей является прекращение многолетнего геноцида жителей Донбасса со стороны ВСУ, в состав которых также входил запрещенный в РФ экстремистский батальон «Азов». Значительная группа боевиков находилась в Мариуполе на заводе «Азовсталь». После блокирования завода со стороны ВС РФ, батальон оказался практически уничтожен.

*«Азов» — украинский экстремистский националистический батальон, запрещенный на территории России.

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В освобожденном от ВСУ Мариуполе продолжаются работы по выявлению среди жителей города боевиков запрещенного в России экстремистского националистического батальона «Азов». Об этом заявил советник главы правительства ДНР Ян Гагин. «Возможно, какие-то остатки ВСУ или того же „Азова“ — кто смог куда-то уйти в город — они будут выявляться. При обнаружении будут попадать на фильтр, на следствие», — заявил Гагин в интервью РИА «Новостям». Представитель ДНР добавил, что в самом городе также остаются криминальные элементы. Работу по их выявлению и задержанию проводят силы донецкой полиции. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Одной из основных ее целей является прекращение многолетнего геноцида жителей Донбасса со стороны ВСУ, в состав которых также входил запрещенный в РФ экстремистский батальон «Азов». Значительная группа боевиков находилась в Мариуполе на заводе «Азовсталь». После блокирования завода со стороны ВС РФ, батальон оказался практически уничтожен. *«Азов» — украинский экстремистский националистический батальон, запрещенный на территории России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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