В Свердловскую область придет резкое похолодание и ливни

7 июня екатеринбуржцев ждут сильные дожди Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Свердловской области 7 и 8 июня ожидается резкое похолодание, облачность и дожди. Об этом в разговоре с журналистом URA.RU рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

«Через Свердловскую область в ближайшие сутки-двое будет проходить циклон, поэтому двое суток наибольшее количество осадков. В эти дни будет прохладно из-за облачности», — рассказала Шепоренко.

Она отметила, что метеорологи еще работают над точным прогнозом. Согласно данным сервиса Gismeteo, больше всего дождей придется на 7 июня. В этот день при ветре 16 метров в секунду выпадет 21,8 миллиметра осадков. Дожди с грозами ожидаются до воскресенья.

Ранее метеорологи предсказывали заморозки до -2 градусов. Однако с 6 июня, по их словам, свердловчан ждет потепление.

Фото: Gismeteo