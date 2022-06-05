05 июня 2022

В Свердловскую область придет резкое похолодание и ливни

© Служба новостей «URA.RU»
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7 июня екатеринбуржцев ждут сильные дожди Фото:

В Свердловской области 7 и 8 июня ожидается резкое похолодание, облачность и дожди. Об этом в разговоре с журналистом URA.RU рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

«Через Свердловскую область в ближайшие сутки-двое будет проходить циклон, поэтому двое суток наибольшее количество осадков. В эти дни будет прохладно из-за облачности», — рассказала Шепоренко.

Она отметила, что метеорологи еще работают над точным прогнозом. Согласно данным сервиса Gismeteo, больше всего дождей придется на 7 июня. В этот день при ветре 16 метров в секунду выпадет 21,8 миллиметра осадков. Дожди с грозами ожидаются до воскресенья.

Ранее метеорологи предсказывали заморозки до -2 градусов. Однако с 6 июня, по их словам, свердловчан ждет потепление.

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В Свердловской области 7 и 8 июня ожидается резкое похолодание, облачность и дожди. Об этом в разговоре с журналистом URA.RU рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко. «Через Свердловскую область в ближайшие сутки-двое будет проходить циклон, поэтому двое суток наибольшее количество осадков. В эти дни будет прохладно из-за облачности», — рассказала Шепоренко. Она отметила, что метеорологи еще работают над точным прогнозом. Согласно данным сервиса Gismeteo, больше всего дождей придется на 7 июня. В этот день при ветре 16 метров в секунду выпадет 21,8 миллиметра осадков. Дожди с грозами ожидаются до воскресенья. Ранее метеорологи предсказывали заморозки до -2 градусов. Однако с 6 июня, по их словам, свердловчан ждет потепление.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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