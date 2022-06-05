05 июня 2022
04 июня 2022
03 июня 2022

В ХМАО опробуют новые способы слежки за людьми

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Несогласованный митинг в поддержку Навального. Сургут, камеры наблюдения, видеонаблюдение
В ХМАО презентуют систему слежения Фото:

В ХМАО на международном IT-форуме представят систему видеонаблюдения, способную распознавать лица и предупреждать о массовых скоплениях людей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Ростелекома».

«Система включает несколько аналитических модулей: распознавание лиц и работу с биометрическими данными, мониторинг своевременного вывоза твердых бытовых отходов в жилых зонах, транспортная видеоаналитика и ситуационный детектор. Последний модуль, например, акцентирует внимание оператора на оставленных в общественных местах предметах, информирует о большом скоплении людей или сигнализирует о возникновении драк», — рассказали в «Ростелекоме».

Такие же технологии используются в Москве, Санкт-Петербурге, в Новосибирской и Тюменской областях, ЯНАО. В пресс-службе добавили, что систему видеонаблюдения была презентована «Ростелекомом» на XIII международном IT-форуме с участием стран БРИКС и ШОС в Ханты-Мансийске.

Ранее URA.RU писало, что IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС состоится в Ханты-Мансийске 7—9 июня. Планируется, что на форум приедет одна из самых влиятельных женщин Африки — председатель совета программы ЮНЕСКО «Информация для всех» Дороти Гордон.

Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки».

В ХМАО на международном IT-форуме представят систему видеонаблюдения, способную распознавать лица и предупреждать о массовых скоплениях людей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Ростелекома». «Система включает несколько аналитических модулей: распознавание лиц и работу с биометрическими данными, мониторинг своевременного вывоза твердых бытовых отходов в жилых зонах, транспортная видеоаналитика и ситуационный детектор. Последний модуль, например, акцентирует внимание оператора на оставленных в общественных местах предметах, информирует о большом скоплении людей или сигнализирует о возникновении драк», — рассказали в «Ростелекоме». Такие же технологии используются в Москве, Санкт-Петербурге, в Новосибирской и Тюменской областях, ЯНАО. В пресс-службе добавили, что систему видеонаблюдения была презентована «Ростелекомом» на XIII международном IT-форуме с участием стран БРИКС и ШОС в Ханты-Мансийске. Ранее URA.RU писало, что IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС состоится в Ханты-Мансийске 7—9 июня. Планируется, что на форум приедет одна из самых влиятельных женщин Африки — председатель совета программы ЮНЕСКО «Информация для всех» Дороти Гордон.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...