В ХМАО опробуют новые способы слежки за людьми

В ХМАО на международном IT-форуме представят систему видеонаблюдения, способную распознавать лица и предупреждать о массовых скоплениях людей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Ростелекома».
«Система включает несколько аналитических модулей: распознавание лиц и работу с биометрическими данными, мониторинг своевременного вывоза твердых бытовых отходов в жилых зонах, транспортная видеоаналитика и ситуационный детектор. Последний модуль, например, акцентирует внимание оператора на оставленных в общественных местах предметах, информирует о большом скоплении людей или сигнализирует о возникновении драк», — рассказали в «Ростелекоме».
Такие же технологии используются в Москве, Санкт-Петербурге, в Новосибирской и Тюменской областях, ЯНАО. В пресс-службе добавили, что систему видеонаблюдения была презентована «Ростелекомом» на XIII международном IT-форуме с участием стран БРИКС и ШОС в Ханты-Мансийске.
Ранее URA.RU писало, что IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС состоится в Ханты-Мансийске 7—9 июня. Планируется, что на форум приедет одна из самых влиятельных женщин Африки — председатель совета программы ЮНЕСКО «Информация для всех» Дороти Гордон.
В ХМАО на международном IT-форуме представят систему видеонаблюдения, способную распознавать лица и предупреждать о массовых скоплениях людей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Ростелекома». «Система включает несколько аналитических модулей: распознавание лиц и работу с биометрическими данными, мониторинг своевременного вывоза твердых бытовых отходов в жилых зонах, транспортная видеоаналитика и ситуационный детектор. Последний модуль, например, акцентирует внимание оператора на оставленных в общественных местах предметах, информирует о большом скоплении людей или сигнализирует о возникновении драк», — рассказали в «Ростелекоме». Такие же технологии используются в Москве, Санкт-Петербурге, в Новосибирской и Тюменской областях, ЯНАО. В пресс-службе добавили, что систему видеонаблюдения была презентована «Ростелекомом» на XIII международном IT-форуме с участием стран БРИКС и ШОС в Ханты-Мансийске. Ранее URA.RU писало, что IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС состоится в Ханты-Мансийске 7—9 июня. Планируется, что на форум приедет одна из самых влиятельных женщин Африки — председатель совета программы ЮНЕСКО «Информация для всех» Дороти Гордон.