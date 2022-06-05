Никита Михалков посчитал, что Ельцин Центр наносит вред своей деятельностью Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Иноагенты РФ

Российский режиссер Никита Михалков сравнил работу Ельцин центра с деятельностью главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова (признан в РФ иноагентом). Соответствующее заявление он сделал в эфире авторской передачи на видеохостинге YouTube.

«Почему Венедиктов объявлен иноагентом, а Ельцин Центр — нет? Разве Ельцин Центр наносит меньший вред, чем наносило „Эхо Москвы“? Мало того, что Ельцин Центр не является иноагентом, в Москве уже 13 лет строится филиал центра», — заявил Михалков на youtube-канале «Бесогон ТВ». Он посчитал, что музей должна постигнуть та же участь, что и иноагента Венедиктова.

URA.RU обратилось в пресс-службу «Ельцин Центра». Там попросили перезвонить позднее.

Ранее деятельность Ельцин Центра раскритиковал журналист Максим Шевченко, который предположил, что музей в ближайшее время закроют. По его словам, этот процесс связан с высказываниями телеведущего Владимира Соловьева, также критиковавшего Ельцин Центр.