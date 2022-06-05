05 июня 2022

Никита Михалков потребовал признать Ельцин Центр иноагентом. Видео

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Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, михалков никита
Никита Михалков посчитал, что Ельцин Центр наносит вред своей деятельностью Фото:
новость из сюжета
Иноагенты РФ

Российский режиссер Никита Михалков сравнил работу Ельцин центра с деятельностью главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова (признан в РФ иноагентом). Соответствующее заявление он сделал в эфире авторской передачи на видеохостинге YouTube.

«Почему Венедиктов объявлен иноагентом, а Ельцин Центр — нет? Разве Ельцин Центр наносит меньший вред, чем наносило „Эхо Москвы“? Мало того, что Ельцин Центр не является иноагентом, в Москве уже 13 лет строится филиал центра», — заявил Михалков на youtube-канале «Бесогон ТВ». Он посчитал, что музей должна постигнуть та же участь, что и иноагента Венедиктова.

URA.RU обратилось в пресс-службу «Ельцин Центра». Там попросили перезвонить позднее.

Ранее деятельность Ельцин Центра раскритиковал журналист Максим Шевченко, который предположил, что музей в ближайшее время закроют. По его словам, этот процесс связан с высказываниями телеведущего Владимира Соловьева, также критиковавшего Ельцин Центр.

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Российский режиссер Никита Михалков сравнил работу Ельцин центра с деятельностью главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова (признан в РФ иноагентом). Соответствующее заявление он сделал в эфире авторской передачи на видеохостинге YouTube. «Почему Венедиктов объявлен иноагентом, а Ельцин Центр — нет? Разве Ельцин Центр наносит меньший вред, чем наносило „Эхо Москвы“? Мало того, что Ельцин Центр не является иноагентом, в Москве уже 13 лет строится филиал центра», — заявил Михалков на youtube-канале «Бесогон ТВ». Он посчитал, что музей должна постигнуть та же участь, что и иноагента Венедиктова. URA.RU обратилось в пресс-службу «Ельцин Центра». Там попросили перезвонить позднее. Ранее деятельность Ельцин Центра раскритиковал журналист Максим Шевченко, который предположил, что музей в ближайшее время закроют. По его словам, этот процесс связан с высказываниями телеведущего Владимира Соловьева, также критиковавшего Ельцин Центр.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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