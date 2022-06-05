05 июня 2022
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03 июня 2022

В соцсети попало видео начала пожара на АЗС в Нефтеюганске

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на Ватутина. Тюмень, мчс, дым, пожар, огонь
В Нефтеюганске загорелась автозаправочная станция Фото:

Начало пожара на автозаправочной станции в Нефтеюганске попал на видео. Двое мужчин заправляли КАМАЗ, после чего, пока по неустановленным причинам, произошло возгорание. Видео было опубликовано в telegram-канале «Это Юганск, детка! Нефтеюганск».

В пресс-службе МЧС по ХМАО рассказали, что в результате пожара пострадали три колонки и навес заправочной станции. «На данный момент причины устанавливаются», — сказали в пресс-службе МЧС.

Ранее URA.RU писало, что пожар произошел на выезде из Нефтеюганска. В пресс-службе МЧС по ХМАО заверили, что пострадавших нет.

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Начало пожара на автозаправочной станции в Нефтеюганске попал на видео. Двое мужчин заправляли КАМАЗ, после чего, пока по неустановленным причинам, произошло возгорание. Видео было опубликовано в telegram-канале «Это Юганск, детка! Нефтеюганск». В пресс-службе МЧС по ХМАО рассказали, что в результате пожара пострадали три колонки и навес заправочной станции. «На данный момент причины устанавливаются», — сказали в пресс-службе МЧС. Ранее URA.RU писало, что пожар произошел на выезде из Нефтеюганска. В пресс-службе МЧС по ХМАО заверили, что пострадавших нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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