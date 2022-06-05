Курганское предприятие заставят переделывать новую трассу. Видео

06 июня 2022 в 12:12 Размер текста - 17 +

Курганского подрядчика обязали переделывать дорогу, построенную полгода назад Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Подрядчика, построившего продолжение «золотой дороги» в Белозерском районе Курганской области, заставят переделывать трассу. Об этом стало известно после публикации недовольных жителей района в соцсети «ВКонтакте». «Как так сделали новую дорогу, и уже поплыл асфальт! Вот так выглядит сейчас участок дороги от села Дианово до Новодостовалово», — говорит пользователь Артем Мезенцев, опубликовавший видео в группе «Инцидент | Курган» в соцсети «ВКонтакте». Ранее об этой проблеме URA.RU рассказал Николай Леонтьев, отметив, что проблемы с дорожным полотном начались еще в мае, когда в село Шастово Варгашинского района начали возить щебень через села Белозерки. В комментариях под постом ГКУ «Курганавтодор» ответил, что 27 мая компания провела осмотр участка дороги Боровское — Новодостовалово — Мокино на участке «Дианово — Новодостовалово» в Белозерском районе. «По результатам выезда был составлен акт о выявлении дефектов/недостатков и их устранения в гарантийный срок. На данный момент ведется работа с подрядчиком», — говорят в организации. До этого URA.RU рассказывало о том, как живет вымирающая курганская деревня в Белозерском районе с «золотой дорогой» за 140 млн рублей. Ее продолжением является участок дороги до Новодостовалово, на которую сейчас жалуются жители района. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Курганистан» .

Подрядчика, построившего продолжение «золотой дороги» в Белозерском районе Курганской области, заставят переделывать трассу. Об этом стало известно после публикации недовольных жителей района в соцсети «ВКонтакте». «Как так сделали новую дорогу, и уже поплыл асфальт! Вот так выглядит сейчас участок дороги от села Дианово до Новодостовалово», — говорит пользователь Артем Мезенцев, опубликовавший видео в группе «Инцидент | Курган» в соцсети «ВКонтакте». Ранее об этой проблеме URA.RU рассказал Николай Леонтьев, отметив, что проблемы с дорожным полотном начались еще в мае, когда в село Шастово Варгашинского района начали возить щебень через села Белозерки. В комментариях под постом ГКУ «Курганавтодор» ответил, что 27 мая компания провела осмотр участка дороги Боровское — Новодостовалово — Мокино на участке «Дианово — Новодостовалово» в Белозерском районе. «По результатам выезда был составлен акт о выявлении дефектов/недостатков и их устранения в гарантийный срок. На данный момент ведется работа с подрядчиком», — говорят в организации. До этого URA.RU рассказывало о том, как живет вымирающая курганская деревня в Белозерском районе с «золотой дорогой» за 140 млн рублей. Ее продолжением является участок дороги до Новодостовалово, на которую сейчас жалуются жители района.