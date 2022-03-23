Чем живет вымирающая курганская деревня с «золотой дорогой»

Эксклюзивный репортаж URA.RU из поселка, где оставались два холостяка

24 марта 2022 в 11:31 Размер текста - 17 +

В деревне Дианово постоянные жители — лошади и коровы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганская деревня Дианово (Белозерский район) осталась без единого местного жителя. Населенный пункт потерял последних двух обитателей, несмотря на то, что к деревне пять лет назад проложили новую дорогу за десятки миллионов. Что сейчас происходит в Дианово и что стало с последними жителями — репортаж URA.RU. О курганской деревне Дианово в 2017 году узнала вся Россия. Два федеральных канала сняли репортажи о вымирающем поселке с двумя жителями, к которому власти решили построить дорогу за 140 млн рублей. Искавшие коррупцию журналисты окрестили проект «золотой дорогой», в шутку прочили появление Нью-Дианово, а двум холостякам-диановцам — невест. От асфальтовой «дороги жизни» до Дианово 1 км грунтовой дороги Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU От села Боровое на восток по «золотой» дороге едем до Дианово 7,5 км. За окном автомобиля мелькают перелески, пустоши, поля. Дорога ровная и широкая — лучше не залатанных кусков федеральной трассы до райцентра. Пять лет назад план строительства дороги за 142 млн рублей вызвал бурные споры в Курганской областной думе. Проектом заинтересовались СМИ, а само строительство дороги стало под вопросом. От поселковой дороги еще километр к деревне ведет грунтовка. И первое, что открывается взору — просторный деревянный загон с коровами и лошадьми. На приветливый лай собаки из хозпостройки выходит юноша — сын местного фермера. — Жителей больше нет, — говорит он. — Сейчас здесь только ферма и работники. Мы с отцом приезжаем каждый день. В Дианово не осталось постоянных жителей. Временно здесь проживают два работника фермы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пока ждем хозяина фермы, юноша рассказывает о судьбе диановских холостяков: «Леонид Завьялов переехал в деревню Масляное. У него со здоровьем проблемы были, здесь тяжело ему стало. А Сергей Мошкин уехал на вахту на север. К его дому не проехать. Мы дорогу только до фермы чистим». Рядом с хозпостройками стоит техника — тракторы, грузовик, косилка. Две избушки. «В одной временно живут работники, если нужно. Сейчас у нас четверо работников. Двое ездят из других деревень, — продолжает молодой человек. — Дом один нормальный остался. Во втором стало холодно, там никто не живет». Прибывший на место фермер Александр Арефьев поправляет сына — это не ферма, а личное подсобное хозяйство на 400 голов. Говорит, что пытался оформить КФХ — крестьянское фермерское хозяйство, планировал на грант заявиться, чтобы технику прикупить и скот. Не получилось. Но мужчина и сейчас готов расширять хозяйство, создавать дополнительные рабочие места. В хозяйстве фермера в Дианово около 400 голов скота Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU «Дианово — это заброшенная бывшая деревня. Я здесь один остался, держу коров и лошадей. Трудимся, пытаемся наладить, что-то получается, работники есть. Обращался в местную администрацию, хотел грант взять на технику, ничего хорошего не говорят — одни только обещания. Несколько раз ездил да перестал. Своими силами. С утра до ночи работаешь, как раб на галерах. А дорога… Что с дорогой, что без — нам нет разницы», — вздыхает Арефьев. Лошадьми он гордится. Покупатели приезжают даже из Казахстана. На вопрос, почему он остается в заброшенной деревне, отвечает, что здесь безопасно — чужих нет. Едем еще 7,3 км на восток — в село Новодостовалово — по столь же ровному дорожному полотну. Пять лет назад жители этого села выходили на сход, чтобы отстоять строительство дороги до Дианово. Для них она имела стратегическое значение — в распутицу к крупному селу с трудом подвозили хлеб, скорая помощь добиралась по два часа. В Новодостовалово кипит жизнь — здесь несколько улиц, приличные дома со спутниковыми тарелками, хотя местами встречаются и заброшенные развалины. Владелец хозяйства Александр Арефьев хотел заявиться на грант для покупки скота и техники. Не получилось Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава сельсовета Алексей Пухов вспоминает: «Меня журналисты тогда спрашивали, мол, вы же глава другого сельсовета, зачем вы требуете дорогу до Дианово, ездите везде, добиваетесь? Так это нам дорога была нужна — у нас больше 500 жителей прописано. Строительство разбили на участки. Если бы одним участком делали, Дианово вообще не звучало бы». Он говорит, что строительство участка дороги до Дианово в итоге обошлось в 120 млн рублей, а участок до Новодостовалово — тоже примерно 7,5 км длиной — вышел даже дороже, потому что грунт для дороги возили из Кургана. Сотрудницы местного сельсовета с улыбкой вспоминают столичных журналистов и их репортажи. «Диановцам-то невест надо было! Не дождались. А к нам дорогу только в прошлом году достроили, в ноябре», — сообщают женщины. — У нас шесть населенных пунктов, школа, два предприятия — мясная компания и племхозяйство. Жизнь-то у нас есть, — говорит Пухов. В хозяйстве четыре работника. «Не пьют — с этим строго! Да и купить здесь негде», — говорит сын фермера Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Он уже десять лет руководит сельсоветом и на будущее смотрит оптимистично. «Ждем газопровод, в планах он есть — до 2025 года. Может быть, сроки изменятся в связи с экономической ситуацией: на Западе откажутся от нашего газа, так нам его быстрее проведут. Надеемся», — рассуждает он. По словам главы, есть планы и по поиску инвесторов. Свердловские предприниматели интересуются землей под посевы. Очень рады дороге новодостоваловские пенсионерки. «Конечно, нам понравилось. Мы теперь в город спокойно можем ездить, машины меньше ломаются. Ко мне сын приезжает, раньше жаловался: „Мам, я к тебе езжу, потом машину только ремонтирую“. Теперь дорогу построили, а люди отсюда не разъезжаются. Я считаю, у нас будут и дома покупать, потому что мы на цивилизацию вышли с этой дорогой. Родственники сейчас интересуются, когда нам газ подведут. Уже люди дальше думают жить», — говорят местные бабушки. И на прощание предлагают осмотреться: «У нас природа очень красивая — речка есть, леса, поля… Вы летом приезжайте. Дорогу-то построили!» Скот из Дианово продают в разные районы области и в Казахстан Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Особенно фермер Арефьев гордится лошадьми Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В селе Новодостовалово прописано больше 500 человек, фактически проживает — 377. Дорогу от Дианово до Новодостовалово построили осенью 2021 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава Новодостоваловского сельсовета Алексей Пухов добивался строительства дороги. Теперь ждет газификации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пенсионерки верят в возрождение села Новодостовалово. «У нас будут и дома покупать, потому что мы на цивилизацию вышли с дорогой», — говорят они. Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Курганская деревня Дианово (Белозерский район) осталась без единого местного жителя. Населенный пункт потерял последних двух обитателей, несмотря на то, что к деревне пять лет назад проложили новую дорогу за десятки миллионов. Что сейчас происходит в Дианово и что стало с последними жителями — репортаж URA.RU. О курганской деревне Дианово в 2017 году узнала вся Россия. Два федеральных канала сняли репортажи о вымирающем поселке с двумя жителями, к которому власти решили построить дорогу за 140 млн рублей. Искавшие коррупцию журналисты окрестили проект «золотой дорогой», в шутку прочили появление Нью-Дианово, а двум холостякам-диановцам — невест. От села Боровое на восток по «золотой» дороге едем до Дианово 7,5 км. За окном автомобиля мелькают перелески, пустоши, поля. Дорога ровная и широкая — лучше не залатанных кусков федеральной трассы до райцентра. Пять лет назад план строительства дороги за 142 млн рублей вызвал бурные споры в Курганской областной думе. Проектом заинтересовались СМИ, а само строительство дороги стало под вопросом. От поселковой дороги еще километр к деревне ведет грунтовка. И первое, что открывается взору — просторный деревянный загон с коровами и лошадьми. На приветливый лай собаки из хозпостройки выходит юноша — сын местного фермера. — Жителей больше нет, — говорит он. — Сейчас здесь только ферма и работники. Мы с отцом приезжаем каждый день. Пока ждем хозяина фермы, юноша рассказывает о судьбе диановских холостяков: «Леонид Завьялов переехал в деревню Масляное. У него со здоровьем проблемы были, здесь тяжело ему стало. А Сергей Мошкин уехал на вахту на север. К его дому не проехать. Мы дорогу только до фермы чистим». Рядом с хозпостройками стоит техника — тракторы, грузовик, косилка. Две избушки. «В одной временно живут работники, если нужно. Сейчас у нас четверо работников. Двое ездят из других деревень, — продолжает молодой человек. — Дом один нормальный остался. Во втором стало холодно, там никто не живет». Прибывший на место фермер Александр Арефьев поправляет сына — это не ферма, а личное подсобное хозяйство на 400 голов. Говорит, что пытался оформить КФХ — крестьянское фермерское хозяйство, планировал на грант заявиться, чтобы технику прикупить и скот. Не получилось. Но мужчина и сейчас готов расширять хозяйство, создавать дополнительные рабочие места. «Дианово — это заброшенная бывшая деревня. Я здесь один остался, держу коров и лошадей. Трудимся, пытаемся наладить, что-то получается, работники есть. Обращался в местную администрацию, хотел грант взять на технику, ничего хорошего не говорят — одни только обещания. Несколько раз ездил да перестал. Своими силами. С утра до ночи работаешь, как раб на галерах. А дорога… Что с дорогой, что без — нам нет разницы», — вздыхает Арефьев. Лошадьми он гордится. Покупатели приезжают даже из Казахстана. На вопрос, почему он остается в заброшенной деревне, отвечает, что здесь безопасно — чужих нет. Едем еще 7,3 км на восток — в село Новодостовалово — по столь же ровному дорожному полотну. Пять лет назад жители этого села выходили на сход, чтобы отстоять строительство дороги до Дианово. Для них она имела стратегическое значение — в распутицу к крупному селу с трудом подвозили хлеб, скорая помощь добиралась по два часа. В Новодостовалово кипит жизнь — здесь несколько улиц, приличные дома со спутниковыми тарелками, хотя местами встречаются и заброшенные развалины. Глава сельсовета Алексей Пухов вспоминает: «Меня журналисты тогда спрашивали, мол, вы же глава другого сельсовета, зачем вы требуете дорогу до Дианово, ездите везде, добиваетесь? Так это нам дорога была нужна — у нас больше 500 жителей прописано. Строительство разбили на участки. Если бы одним участком делали, Дианово вообще не звучало бы». Он говорит, что строительство участка дороги до Дианово в итоге обошлось в 120 млн рублей, а участок до Новодостовалово — тоже примерно 7,5 км длиной — вышел даже дороже, потому что грунт для дороги возили из Кургана. Сотрудницы местного сельсовета с улыбкой вспоминают столичных журналистов и их репортажи. «Диановцам-то невест надо было! Не дождались. А к нам дорогу только в прошлом году достроили, в ноябре», — сообщают женщины. — У нас шесть населенных пунктов, школа, два предприятия — мясная компания и племхозяйство. Жизнь-то у нас есть, — говорит Пухов. Он уже десять лет руководит сельсоветом и на будущее смотрит оптимистично. «Ждем газопровод, в планах он есть — до 2025 года. Может быть, сроки изменятся в связи с экономической ситуацией: на Западе откажутся от нашего газа, так нам его быстрее проведут. Надеемся», — рассуждает он. По словам главы, есть планы и по поиску инвесторов. Свердловские предприниматели интересуются землей под посевы. Очень рады дороге новодостоваловские пенсионерки. «Конечно, нам понравилось. Мы теперь в город спокойно можем ездить, машины меньше ломаются. Ко мне сын приезжает, раньше жаловался: „Мам, я к тебе езжу, потом машину только ремонтирую“. Теперь дорогу построили, а люди отсюда не разъезжаются. Я считаю, у нас будут и дома покупать, потому что мы на цивилизацию вышли с этой дорогой. Родственники сейчас интересуются, когда нам газ подведут. Уже люди дальше думают жить», — говорят местные бабушки. И на прощание предлагают осмотреться: «У нас природа очень красивая — речка есть, леса, поля… Вы летом приезжайте. Дорогу-то построили!»