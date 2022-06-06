В России появится новый вид ипотеки под 5%

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новостройки. Екатеринбург, элитное жилье, новостройки, недвижимость, ипотека, здание, квартиры
Российские ведомства разработают программу помощи гражданам в покупке жилья Фото:

В России запустят промышленную ипотеку — заем на покупку недвижимости напрямую от застройщика. Ставка по ней будет менее 5%. Информацию об этом распространило правительство России.

«Будет проработан вопрос запуска в России промышленной ипотеки — предоставления льготных кредитов предприятиям по ставке до 5% годовых на покупку недвижимости напрямую у промышленного девелопера. Сделать это предстоит Минпромторгу, Минфину, Минэкономразвития при участии глав ряда регионов», — говорится на официальном сайте правительства.

Ранее о возможности получить промышленную ипотеку после проработки этого механизма поддержки поручал президент России Владимир Путин. Глава государства также попросил разработать послабления для IT-специалистов. Теперь работающие в этой сфере с зарплатой более 200 тысяч рублей в месяц смогут получить льготную ипотеку.

Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU.

В России запустят промышленную ипотеку — заем на покупку недвижимости напрямую от застройщика. Ставка по ней будет менее 5%. Информацию об этом распространило правительство России. «Будет проработан вопрос запуска в России промышленной ипотеки — предоставления льготных кредитов предприятиям по ставке до 5% годовых на покупку недвижимости напрямую у промышленного девелопера. Сделать это предстоит Минпромторгу, Минфину, Минэкономразвития при участии глав ряда регионов», — говорится на официальном сайте правительства. Ранее о возможности получить промышленную ипотеку после проработки этого механизма поддержки поручал президент России Владимир Путин. Глава государства также попросил разработать послабления для IT-специалистов. Теперь работающие в этой сфере с зарплатой более 200 тысяч рублей в месяц смогут получить льготную ипотеку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...