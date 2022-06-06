В России появится новый вид ипотеки под 5%

06 июня 2022 в 12:20 Размер текста - 17 +

Российские ведомства разработают программу помощи гражданам в покупке жилья Фото: Размик Закарян © URA.RU В России запустят промышленную ипотеку — заем на покупку недвижимости напрямую от застройщика. Ставка по ней будет менее 5%. Информацию об этом распространило правительство России. «Будет проработан вопрос запуска в России промышленной ипотеки — предоставления льготных кредитов предприятиям по ставке до 5% годовых на покупку недвижимости напрямую у промышленного девелопера. Сделать это предстоит Минпромторгу, Минфину, Минэкономразвития при участии глав ряда регионов», — говорится на официальном сайте правительства. Ранее о возможности получить промышленную ипотеку после проработки этого механизма поддержки поручал президент России Владимир Путин. Глава государства также попросил разработать послабления для IT-специалистов. Теперь работающие в этой сфере с зарплатой более 200 тысяч рублей в месяц смогут получить льготную ипотеку. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

В России запустят промышленную ипотеку — заем на покупку недвижимости напрямую от застройщика. Ставка по ней будет менее 5%. Информацию об этом распространило правительство России. «Будет проработан вопрос запуска в России промышленной ипотеки — предоставления льготных кредитов предприятиям по ставке до 5% годовых на покупку недвижимости напрямую у промышленного девелопера. Сделать это предстоит Минпромторгу, Минфину, Минэкономразвития при участии глав ряда регионов», — говорится на официальном сайте правительства. Ранее о возможности получить промышленную ипотеку после проработки этого механизма поддержки поручал президент России Владимир Путин. Глава государства также попросил разработать послабления для IT-специалистов. Теперь работающие в этой сфере с зарплатой более 200 тысяч рублей в месяц смогут получить льготную ипотеку.