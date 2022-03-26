Льготную ипотеку смогут получить россияне с доходом от 200 тысяч

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IT-специалисты c высокой зарплатой могут получить ипотеку по льготным условиям Фото:

На льготную ипотеку смогут претендовать IT-специалисты с зарплатой более 200 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

«Льготную ипотеку смогут получить ИТ-специалисты в возрасте от 22 до 40 лет с доходом от 200 тыс. рублей в месяц в городах-миллионниках. И от 150 тысяч рублей — в регионах», — цитируются слова Шадаева на официальном telegram-канале ведомства.

Минцифры ранее заявляло, что для сотрудников IT-компаний нужно ввести отсрочку от армии. Проект постановления об этом находится в правительстве, пишет RT. Кроме того, в России планируют сформировать перечень специальностей в вузах, окончив которые, выпускник за год устраивается на работу в IT-компанию и в этом случае получает отсрочку от армии.

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На льготную ипотеку смогут претендовать IT-специалисты с зарплатой более 200 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев. «Льготную ипотеку смогут получить ИТ-специалисты в возрасте от 22 до 40 лет с доходом от 200 тыс. рублей в месяц в городах-миллионниках. И от 150 тысяч рублей — в регионах», — цитируются слова Шадаева на официальном telegram-канале ведомства. Минцифры ранее заявляло, что для сотрудников IT-компаний нужно ввести отсрочку от армии. Проект постановления об этом находится в правительстве, пишет RT. Кроме того, в России планируют сформировать перечень специальностей в вузах, окончив которые, выпускник за год устраивается на работу в IT-компанию и в этом случае получает отсрочку от армии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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