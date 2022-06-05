Диаспора заметна, если она стремится интегрироваться в общество Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Историки Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) в Челябинске определили места концентрации мигрантов. Они выделили три локации и проследили их изменения со временем, следует из статьи в журнале СОЦИС.

«Выявлено три показательных кейса „мигрантских“ локаций в Челябинске. Первый — „этнический“ рынок, в данном случае „китайский“. Второй — жилой массив в Металлургическом районе, расположенный рядом с „китайским“ рынком. Третий — маршрутные такси, где горожане ежедневно контактируют с мигрантами из Средней Азии», — описали ученые ЮУрГУ результаты исследования.

К изначальным этническим группам в 1990-е годы добавились таджикская и армянская диаспоры. Последняя обосновалась в Металлургическом районе. Местом концентрации среднеазиатских мигрантов стали улицы с наиболее доступным жильем: Черкасская, Комаровского и Пети Калмыкова. Китайцы предпочитают селиться в домах по улицам Дегтярева и Вахтангова. Особенности этнических группы: таджики стараются интегрироваться в местное сообщество, китайцы живут обособленно.

Старший научный сотрудник института медиа и социально-гуманитарных наук ЮУрГУ Андрей Авдашкин отметил условия, при которых локация становится «магнитом» для мигрантов. Это достаточная вместимость рынка, наличие дешевого жилья поблизости и переезд местных жителей в другие районы. Стоимость квартир вблизи бывшего рынка «Каширинский» (ул. Двинская) составляет в среднем 2—3 миллиона рублей, а возле «китайки» (ул. Черкасская) — менее 1,5 миллиона.

Ученые сделали вывод, что «мигрантские» сферы занятости в городской экономике достигли пика развития. Вместить еще большее количество мигрантов они вряд ли смогут. Поэтому появления более крупных «мигрантских» анклавов в ближайшие годы в Челябинске социологи не ждут.

2022—2031 годы президент РФ Владимир Путин объявил в России Десятилетием науки и технологий. Для развития объектов научно-исследовательской инфраструктуры направят около 350 млрд рублей, еще 150 млрд составят инвестиции в социальный комплекс. Все это позволит увеличить объем и эффективность исследований. Число занятых в науке, образовании и инноватике к 2030 году должно вырасти с 32 тысяч до 66 тысяч человек.

О своем исследовании ученые рассказали читателям журнала «СОЦИС»

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