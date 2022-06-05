Тюменский ЗАГС закроют на июньские праздники

Исключение в ЗАГСе будет сделано только для регистрации смерти
Тюменский ЗАГС не будет работать с 12 по 14 июня. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города. Исключение будет сделано только для регистрации смерти.
«12, 13 и 14 июня — выходные дни. При этом 13 июня будет вестись дежурство по регистрации смерти с 09-00 до 15-00 без перерыва, а 14 июня — регистрация смерти и рождения в роддомах по расписанию», — рассказали в мэрии о графике работы ЗАГСа.
Ранее агентство писало, что в тюменских отделах ЗАГС снято ограничение по количеству гостей на регистрациях брака, введенное из-за пандемии коронавируса. До 15 марта туда допускалось не более 10 человек.
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