05 июня 2022
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Тюменский ЗАГС закроют на июньские праздники

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города, осень. Тюмень, загс, дворец бракосочетания, тюмень
Исключение в ЗАГСе будет сделано только для регистрации смерти Фото:

Тюменский ЗАГС не будет работать с 12 по 14 июня. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города. Исключение будет сделано только для регистрации смерти.

«12, 13 и 14 июня — выходные дни. При этом 13 июня будет вестись дежурство по регистрации смерти с 09-00 до 15-00 без перерыва, а 14 июня — регистрация смерти и рождения в роддомах по расписанию», — рассказали в мэрии о графике работы ЗАГСа.

Ранее агентство писало, что в тюменских отделах ЗАГС снято ограничение по количеству гостей на регистрациях брака, введенное из-за пандемии коронавируса. До 15 марта туда допускалось не более 10 человек.

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Тюменский ЗАГС не будет работать с 12 по 14 июня. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города. Исключение будет сделано только для регистрации смерти. «12, 13 и 14 июня — выходные дни. При этом 13 июня будет вестись дежурство по регистрации смерти с 09-00 до 15-00 без перерыва, а 14 июня — регистрация смерти и рождения в роддомах по расписанию», — рассказали в мэрии о графике работы ЗАГСа. Ранее агентство писало, что в тюменских отделах ЗАГС снято ограничение по количеству гостей на регистрациях брака, введенное из-за пандемии коронавируса. До 15 марта туда допускалось не более 10 человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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