Челябинский завод избавит вагоностроение от импортной зависимости

В проект ЧКПЗ проинвестируют 1,3 млрд рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Челябинский кузнечно-прессовый завод (ЧКПЗ) запускает новые линии производства по выпуску кассетных подшипников. Как сообщили URA.RU в Фонде развития промышленности региона (ФРП), это обеспечит российской отрасли вагоностроения независимость от поставок из-за рубежа.

«ЧКПЗ к 2023 году наладит выпуск кассетных подшипников для железнодорожных вагонов с повышенной грузоподъемностью. С уходом с рынка иностранных производителей отечественные вагоностроители столкнулись с их дефицитом. Это производство крайне востребовано, и к 2027 году завод намерен выпустить около 2,5 млн этих деталей», — заявили URA.RU в ФРП.

В проект ЧКПЗ проинвестируют 1,3 млрд рублей. Порядка 1 млрд рублей составит заем ФРП по программе «Комплектующие изделия». Это уже третий заем предприятия в Фонде.

По словам директора ФРП Челябинской области Сергея Казакова, этот проект положительно скажется на всей экономике региона. ЧКПЗ также собирается выпускать роликовые подшипники для ступиц колес грузовых автомобилей, автобусов, строительно-дорожной и сельскохозяйственной техники.

На предприятии отмечают, что за пять лет ЧКПЗ сможет выпустить импортозамещающей продукции на 62 млрд рублей. Новые производства также создадут более 500 дополнительных рабочих мест.

С началом спецоперации на Украине, инициированной президентом России Владимиром Путиным, страны ЕС объявили России беспрецедентные санкции. Общая санкционная политика прежде всего направлена против рядовых граждан, науки и предпринимателей. Уход с российского рынка иностранных компаний стал подстегивать развитие соответствующих отраслей внутри страны.

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