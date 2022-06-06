Организаторы «Иннопрома» пригласили премьера Михаила Мишустина на выставку Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Организаторы международной промышленной выставки «Иннопром», которая пройдет в Екатеринбурге с 4 по 7 июля, ждут приезда премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Однако, как рассказал URA.RU руководитель деловой программы «Иннопрома» Антон Атрашкин, факт приезда премьера может сообщить только правительство РФ.

На сайте «Иннопрома» появилась деловая программа выставки, среди участников которой заявлен Мишустин. Согласно документу, премьер-министр примет участие в главной пленарной сессии, тема которой называется «Промышленный переход: опыт лидеров». При этом в СМИ уже появилась информация о том, что организаторы подтвердили приезд Мишустина, однако на «Иннопроме» это опровергают.

«Организаторы выставки не могут публиковать сообщения о посещении Михаилом Мишустиным данного мероприятия. Если бы данное сообщение было правдой, то информация об этом появилась бы на сайте правительства РФ за 1-2 недели до начала самой выставки», — рассказал Атракшин URA.RU.

При этом еще в апреле источник URA.RU сообщал, что Мишустина в качестве главного гостя выставки все-таки ждут в Екатеринбург. Международная промышленная выставка «Иннопром-2022» пройдет в Екатеринбурге с 4 по 7 июля. В программе запланировали 20 мероприятий, в том числе проект «Екатеринбург-2045: эскизы будущего».

Премьер-министр был основным гостем «Иннопрома» и в 2021 году. Он прилетел в Екатеринбург вечером 4 июля, за день до открытия выставки, чтобы провести встречу с представителями крупного российского и иностранного бизнеса. А 5 июля Мишустин осмотрел стенды «Иннопрома», выступил перед гостями со сцены, а затем поехал в УрФУ, Уральский завод гражданской авиации и ЦГКБ №1.

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