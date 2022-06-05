Челябинскую область ждет неделя дождей и гроз. Скрин

06 июня 2022 в 13:44 Размер текста - 17 +

Дожди в Челябинской области будут продолжаться до 12 июня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Неделя дождей и гроз ожидает Челябинскую область с 7 июня. Это следует из прогноза сайта Realmeteo. По прогнозу синоптиков, вторник начнется для челябинцев с грозы и сильных дождей. При этом день обещает быть теплым — термометры покажут 23 градуса. Уже в среду на фоне продолжающихся осадков начнется похолодание: 8, 9 и 10 июня в светлое время суток воздух будет прогреваться не более, чем до 14-15 градусов. Ночами будет несколько прохладнее: 9-10 градусов. Последним ненастным днем станет суббота, 10 июня. Несмотря на обещанные дожди и грозы, температура повысится до 20 градусов. Праздничный день 12 июня будет солнечным и теплым: синоптики обещают жителям Челябинской области переменную облачность и 23 градуса. Ветер на протяжении всей недели будет умеренным: 3-5 метров в секунду. Скрин: сайт Realmeteo Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

Неделя дождей и гроз ожидает Челябинскую область с 7 июня. Это следует из прогноза сайта Realmeteo. По прогнозу синоптиков, вторник начнется для челябинцев с грозы и сильных дождей. При этом день обещает быть теплым — термометры покажут 23 градуса. Уже в среду на фоне продолжающихся осадков начнется похолодание: 8, 9 и 10 июня в светлое время суток воздух будет прогреваться не более, чем до 14-15 градусов. Ночами будет несколько прохладнее: 9-10 градусов. Последним ненастным днем станет суббота, 10 июня. Несмотря на обещанные дожди и грозы, температура повысится до 20 градусов. Праздничный день 12 июня будет солнечным и теплым: синоптики обещают жителям Челябинской области переменную облачность и 23 градуса. Ветер на протяжении всей недели будет умеренным: 3-5 метров в секунду.