05 июня 2022
04 июня 2022

Челябинскую область ждет неделя дождей и гроз. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Непогода, дождь. Челябинск, пешеход, ливень, ураган, зонт, непогода, шторм, климат, дождь
Дожди в Челябинской области будут продолжаться до 12 июня Фото:

Неделя дождей и гроз ожидает Челябинскую область с 7 июня. Это следует из прогноза сайта Realmeteo.

По прогнозу синоптиков, вторник начнется для челябинцев с грозы и сильных дождей. При этом день обещает быть теплым — термометры покажут 23 градуса. Уже в среду на фоне продолжающихся осадков начнется похолодание: 8, 9 и 10 июня в светлое время суток воздух будет прогреваться не более, чем до 14-15 градусов. Ночами будет несколько прохладнее: 9-10 градусов.

Последним ненастным днем станет суббота, 10 июня. Несмотря на обещанные дожди и грозы, температура повысится до 20 градусов. Праздничный день 12 июня будет солнечным и теплым: синоптики обещают жителям Челябинской области переменную облачность и 23 градуса. Ветер на протяжении всей недели будет умеренным: 3-5 метров в секунду.

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Неделя дождей и гроз ожидает Челябинскую область с 7 июня. Это следует из прогноза сайта Realmeteo. По прогнозу синоптиков, вторник начнется для челябинцев с грозы и сильных дождей. При этом день обещает быть теплым — термометры покажут 23 градуса. Уже в среду на фоне продолжающихся осадков начнется похолодание: 8, 9 и 10 июня в светлое время суток воздух будет прогреваться не более, чем до 14-15 градусов. Ночами будет несколько прохладнее: 9-10 градусов. Последним ненастным днем станет суббота, 10 июня. Несмотря на обещанные дожди и грозы, температура повысится до 20 градусов. Праздничный день 12 июня будет солнечным и теплым: синоптики обещают жителям Челябинской области переменную облачность и 23 градуса. Ветер на протяжении всей недели будет умеренным: 3-5 метров в секунду.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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