05 июня 2022
04 июня 2022

Активы скандального олигарха из ЯНАО выставят на продажу

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Москва, чиновник, портфель, бизнесмен, портфели депутатов, портфель министра
Ранее компания бизнесмена была признана банкротом Фото:
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Уголовные дела бизнесмена из ЯНАО Олега Ситникова

В ЯНАО начинается продажа активов осужденного за неуплату налогов олигарха Олега Ситникова. Собрание кредиторов «Корпорации Рост Нефти и Газа», на котором определится порядок, срок и условия продажи имущества компании сообщил конкурсный управляющий Виктор Хомченко, сообщает Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

«Определение порядка, сроков и условий продажи имущества должника ООО «Корпорация Рост Нефти и Газа», — так звучит один из пунктов повестки собрания кредиторов опубликованный на сайте ЕФРСБ. Собрание будет проходить в заочной форме, прием бюллетеней начнется 15 июня и закончится первого июля. Также в ходе собрания кредиторам будет представлен отчет Виктора Хомченко, в ходе которого будет рассказано о том, как будет проходить процедура конкурсного производства в отношении компании Ситникова.

Ранее URA.RU сообщало о том, что скандальный бизнесмен Олег Ситников заявил, что надзорные органы преследуют цель отнять созданный им бизнес. Предприниматель был призван виновным в неуплате налогов, однако смог избежать серьезного наказания.

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В ЯНАО начинается продажа активов осужденного за неуплату налогов олигарха Олега Ситникова. Собрание кредиторов «Корпорации Рост Нефти и Газа», на котором определится порядок, срок и условия продажи имущества компании сообщил конкурсный управляющий Виктор Хомченко, сообщает Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ). «Определение порядка, сроков и условий продажи имущества должника ООО «Корпорация Рост Нефти и Газа», — так звучит один из пунктов повестки собрания кредиторов опубликованный на сайте ЕФРСБ. Собрание будет проходить в заочной форме, прием бюллетеней начнется 15 июня и закончится первого июля. Также в ходе собрания кредиторам будет представлен отчет Виктора Хомченко, в ходе которого будет рассказано о том, как будет проходить процедура конкурсного производства в отношении компании Ситникова. Ранее URA.RU сообщало о том, что скандальный бизнесмен Олег Ситников заявил, что надзорные органы преследуют цель отнять созданный им бизнес. Предприниматель был призван виновным в неуплате налогов, однако смог избежать серьезного наказания.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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