05 июня 2022

Свердловский суд отправил в СИЗО лидера патриархального движения. Его обвинили в убийстве дочери

© Служба новостей «URA.RU»
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Брезгина отправили в СИЗО до вынесения судебного решения Фото:

Суд в Сысерти отправил под стражу лидера патриархального движения «Мужской путь» Андрея Брезгина, обвиняемого в убийстве дочери. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Свердловской области.

«5 июня 2022 года Сысертским районным судом по ходатайству следователя СК в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщил представитель пресс-службы. Брезгина обвиняют в убийстве дочери, хотя сам он заявлял, что она жива.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что полицейские из регионального главка полиции и правоохранители Сысерти ищут возможных соучастников Брезгина. Также полицейские ищут ребенка, который по словам обвиненного, жив.

Брезгина задержали 4 июня по подозрению в убийстве. Ранее его подозревали в похищении дочери, которого он якобы должен был отдать матери, но до сих пор этого не сделал.

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Суд в Сысерти отправил под стражу лидера патриархального движения «Мужской путь» Андрея Брезгина, обвиняемого в убийстве дочери. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Свердловской области. «5 июня 2022 года Сысертским районным судом по ходатайству следователя СК в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщил представитель пресс-службы. Брезгина обвиняют в убийстве дочери, хотя сам он заявлял, что она жива. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что полицейские из регионального главка полиции и правоохранители Сысерти ищут возможных соучастников Брезгина. Также полицейские ищут ребенка, который по словам обвиненного, жив. Брезгина задержали 4 июня по подозрению в убийстве. Ранее его подозревали в похищении дочери, которого он якобы должен был отдать матери, но до сих пор этого не сделал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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