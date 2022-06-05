Брезгина отправили в СИЗО до вынесения судебного решения Фото: Анна Майорова © URA.RU

Суд в Сысерти отправил под стражу лидера патриархального движения «Мужской путь» Андрея Брезгина, обвиняемого в убийстве дочери. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Свердловской области.

«5 июня 2022 года Сысертским районным судом по ходатайству следователя СК в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщил представитель пресс-службы. Брезгина обвиняют в убийстве дочери, хотя сам он заявлял, что она жива.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что полицейские из регионального главка полиции и правоохранители Сысерти ищут возможных соучастников Брезгина. Также полицейские ищут ребенка, который по словам обвиненного, жив.

Брезгина задержали 4 июня по подозрению в убийстве. Ранее его подозревали в похищении дочери, которого он якобы должен был отдать матери, но до сих пор этого не сделал.