В Магнитогорске нашли тело девочки с пакетом на голове

Реанимационные мероприятия к успеху не привели Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Магнитогорске (Челябинская область) нашли тело 12-летней девочки с полиэтиленовым пакетом на голове. По предварительным данным, она умерла в результате несчастного случая из-за собственной шалости, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Тело девочки нашли днем в минувшие выходные в одной из квартир многоэтажки на улице Калмыкова. Взрослые, увидевшие ребенка без признаков жизни и с пакетом на голове, сразу вызвали скорую, но реанимационные мероприятия успеха не принесли. Скорее всего девочка проводила определенные манипуляции ради развлечения», — рассказал источник.

По факту смерти ребенка проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение. В пресс-службе СУ СКР по Челябинской области информацию пока не комментируют.