05 июня 2022

В Магнитогорске нашли тело девочки с пакетом на голове

© Служба новостей «URA.RU»
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Тренинг врачей первичной реанимационной помощи новорожденным. Копейск, Челябинская область, ребенок, медицина, симулятор, больница, реанимация, роддом, новорожденный
Реанимационные мероприятия к успеху не привели Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) нашли тело 12-летней девочки с полиэтиленовым пакетом на голове. По предварительным данным, она умерла в результате несчастного случая из-за собственной шалости, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Тело девочки нашли днем в минувшие выходные в одной из квартир многоэтажки на улице Калмыкова. Взрослые, увидевшие ребенка без признаков жизни и с пакетом на голове, сразу вызвали скорую, но реанимационные мероприятия успеха не принесли. Скорее всего девочка проводила определенные манипуляции ради развлечения», — рассказал источник.

По факту смерти ребенка проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение. В пресс-службе СУ СКР по Челябинской области информацию пока не комментируют.

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В Магнитогорске (Челябинская область) нашли тело 12-летней девочки с полиэтиленовым пакетом на голове. По предварительным данным, она умерла в результате несчастного случая из-за собственной шалости, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. «Тело девочки нашли днем в минувшие выходные в одной из квартир многоэтажки на улице Калмыкова. Взрослые, увидевшие ребенка без признаков жизни и с пакетом на голове, сразу вызвали скорую, но реанимационные мероприятия успеха не принесли. Скорее всего девочка проводила определенные манипуляции ради развлечения», — рассказал источник. По факту смерти ребенка проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение. В пресс-службе СУ СКР по Челябинской области информацию пока не комментируют.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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