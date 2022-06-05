05 июня 2022
04 июня 2022

Сайты пермских властей подверглись хакерской атаке

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Хакер, IT (иллюстрации), хакеры, программирование, компьютеры, взлом, системный администратор, айтишник, информационная безопасность, компьютерные сети, it-технологиии
Сайты пока недоступны из-за антивирусной защиты от DDOS-атак Фото:

На сайт правительства Пермского края и законодательного собрания совершены DDOS-атаки. Доступ к сайтам сейчас заблокирован. В пресс-службы заксобрания пояснили, что так срабатывает антивирусная защита.

«Идет DDOS атака. Технические службы устраняют проблемы. Антивирусная защита срабатывает и происходит автоматическая блокировка от DDOS-атак», — отметили в краевом парламенте.

В правительстве Пермского края также подтвердили информацию об атаках на сайт. «Технические службы занимаются вопросом. Надеемся работа сайта в скором времени будет восстановлена», — отметили в пресс-службе кабинета министров.

Сайт правительства региона

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На сайт правительства Пермского края и законодательного собрания совершены DDOS-атаки. Доступ к сайтам сейчас заблокирован. В пресс-службы заксобрания пояснили, что так срабатывает антивирусная защита. «Идет DDOS атака. Технические службы устраняют проблемы. Антивирусная защита срабатывает и происходит автоматическая блокировка от DDOS-атак», — отметили в краевом парламенте. В правительстве Пермского края также подтвердили информацию об атаках на сайт. «Технические службы занимаются вопросом. Надеемся работа сайта в скором времени будет восстановлена», — отметили в пресс-службе кабинета министров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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