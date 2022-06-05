Сайты пермских властей подверглись хакерской атаке

Сайты пока недоступны из-за антивирусной защиты от DDOS-атак Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На сайт правительства Пермского края и законодательного собрания совершены DDOS-атаки. Доступ к сайтам сейчас заблокирован. В пресс-службы заксобрания пояснили, что так срабатывает антивирусная защита.

«Идет DDOS атака. Технические службы устраняют проблемы. Антивирусная защита срабатывает и происходит автоматическая блокировка от DDOS-атак», — отметили в краевом парламенте.

В правительстве Пермского края также подтвердили информацию об атаках на сайт. «Технические службы занимаются вопросом. Надеемся работа сайта в скором времени будет восстановлена», — отметили в пресс-службе кабинета министров.

Сайт правительства региона URA.RU