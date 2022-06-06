Ельцин Центр ответил Михалкову, посчитавшему музей иноагентом

06 июня 2022 в 15:01 Размер текста - 17 +

Никита Михалков заявил, что музей вреден Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Ельцин Центре в Екатеринбурге знают об отношении к себе режиссера Никиты Михалкова, который требует признать музей иноагентом, но не собираются оценивать его слова. Об этом представитель музея сообщил журналисту URA.RU. «Ельцин Центру хорошо известна позиция господина Михалкова. Он многократно заявлял о ней в своей программе „Бесогон“. И мы многократно ее комментировали», — сообщили в пресс-службе центра. Там подчеркнули, что не намеренны давать других пояснений своей позиции. Михалков во время эфира на youtube-канале «Бесогон TV» сравнил деятельность Ельцин Центра с работой главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, признанного в РФ иноагентом. Телеведущий заявил, что вред от музея сравним с вредом, приносимым радиостанцией. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В Ельцин Центре в Екатеринбурге знают об отношении к себе режиссера Никиты Михалкова, который требует признать музей иноагентом, но не собираются оценивать его слова. Об этом представитель музея сообщил журналисту URA.RU. «Ельцин Центру хорошо известна позиция господина Михалкова. Он многократно заявлял о ней в своей программе „Бесогон“. И мы многократно ее комментировали», — сообщили в пресс-службе центра. Там подчеркнули, что не намеренны давать других пояснений своей позиции. Михалков во время эфира на youtube-канале «Бесогон TV» сравнил деятельность Ельцин Центра с работой главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, признанного в РФ иноагентом. Телеведущий заявил, что вред от музея сравним с вредом, приносимым радиостанцией.