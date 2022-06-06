Терапевт Божко назвала топ-5 болезней, повышающих риск инфаркта

07 июня 2022 в 05:06 Размер текста - 17 +

Последствия для сердца могут наступить через несколько месяцев после болезни, сказала Светлана Божко Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Грипп, коронавирус, аденовирусная, риновирусная и респираторно-синцитиальная инфекции увеличивают риск сердечного приступа у переболевшего. Об этом URA.RU рассказала врач-пульмонолог, терапевт, эксперт проекта «Коронавирус Контроль» Светлана Божко. «Лидером среди провоцирующих факторов инфаркта продолжает оставаться грипп, поскольку он часто встречается и сильно влияет на кровообращение. Высока вероятность сердечного приступа при коронавирусе — риск повышается в среднем в восемь раз, по наблюдениям российских ученых и врачей. Риск инфаркта увеличивают и другие виды ОРВИ: аденовирусная инфекция, риновирусная инфекция, респираторно-синцитиальная инфекция. Причиной кардиологической патологии также могут быть бактерии: пневмококки, гемофильная палочка», — сообщила Светлана Божко. По ее словам, тяжесть инфекции и вид возбудителя не всегда связаны с риском осложнений. «Бывают случаи, когда после безобидной аденовирусной инфекции возникали сердечные приступы, а COVID или грипп не дал осложнений на сердце. После тяжелой респираторной инфекции последствия со стороны сердечно-сосудистой системы могут настигнуть пациента спустя несколько месяцев», — отметила терапевт. Врач объяснила, почему данные инфекции влияют на сердечно-сосудистую систему. «Любое инфекционное заболевание не ограничивается только носом или горлом. Сама болезнь и иммунные реакции, которые возникают в ответ на нее, затрагивают весь организм», — отметила Божко. Предрасположенность к инфаркту и сердечной недостаточности возникает, так как из-за гриппа и ОРВИ, в том числе COVID-19, происходит воспаление стенок сосудов, которые приносят кровь к сердцу, усиленное тромбообразование, подчеркнула терапевт. Также данные заболевания способствуют прямому повреждающему действию вируса на сердечную мышцу и клапаны сердца, патологическим иммунным реакциям, которые сопровождаются образованием аутоантител и поражением собственных тканей организма. Также происходит изменение кровотока в малом круге кровообращения вследствие одышки и дыхательной недостаточности. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Грипп, коронавирус, аденовирусная, риновирусная и респираторно-синцитиальная инфекции увеличивают риск сердечного приступа у переболевшего. Об этом URA.RU рассказала врач-пульмонолог, терапевт, эксперт проекта «Коронавирус Контроль» Светлана Божко. «Лидером среди провоцирующих факторов инфаркта продолжает оставаться грипп, поскольку он часто встречается и сильно влияет на кровообращение. Высока вероятность сердечного приступа при коронавирусе — риск повышается в среднем в восемь раз, по наблюдениям российских ученых и врачей. Риск инфаркта увеличивают и другие виды ОРВИ: аденовирусная инфекция, риновирусная инфекция, респираторно-синцитиальная инфекция. Причиной кардиологической патологии также могут быть бактерии: пневмококки, гемофильная палочка», — сообщила Светлана Божко. По ее словам, тяжесть инфекции и вид возбудителя не всегда связаны с риском осложнений. «Бывают случаи, когда после безобидной аденовирусной инфекции возникали сердечные приступы, а COVID или грипп не дал осложнений на сердце. После тяжелой респираторной инфекции последствия со стороны сердечно-сосудистой системы могут настигнуть пациента спустя несколько месяцев», — отметила терапевт. Врач объяснила, почему данные инфекции влияют на сердечно-сосудистую систему. «Любое инфекционное заболевание не ограничивается только носом или горлом. Сама болезнь и иммунные реакции, которые возникают в ответ на нее, затрагивают весь организм», — отметила Божко. Предрасположенность к инфаркту и сердечной недостаточности возникает, так как из-за гриппа и ОРВИ, в том числе COVID-19, происходит воспаление стенок сосудов, которые приносят кровь к сердцу, усиленное тромбообразование, подчеркнула терапевт. Также данные заболевания способствуют прямому повреждающему действию вируса на сердечную мышцу и клапаны сердца, патологическим иммунным реакциям, которые сопровождаются образованием аутоантител и поражением собственных тканей организма. Также происходит изменение кровотока в малом круге кровообращения вследствие одышки и дыхательной недостаточности.