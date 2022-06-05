05 июня 2022
04 июня 2022

Тюменские власти скроют, чем они занимаются в интернете

© Служба новостей «URA.RU»
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Шифрование данных понадобилось чиновникам департаментов и администраций, а также судьям Фото:

Власти Тюменской области потратят почти 31 млн рублей на услуги по шифрованию информации посредством VPN-сервиса. По данным сайта госзакупок, подрядчик на эти торги уже найден. Технология позволит чиновникам выходить в интернет инкогнито.

«Оказание услуг по предоставлению канала доступа к виртуальным частным cетям (VPN) для исполнительных органов государственной власти Тюменской области и подведомственных учреждений. Определение поставщика завершено. Победитель предложил цену в 30,9 млн рублей», — такие данные значатся на сайте госзакупок.

Заказчиком торгов выступил Центр информационных технологий Тюменской области. Соглашение заключено на год — с июля 2022 года по конец июня 2023-го. Получателями услуг будут администрации районов и городов области, суды, а также учреждения, подведомственные департаментам и управлениям правительства региона.

Посредством VPN можно выходить в интернет инкогнито: отследить, что это сделали именно вы, нельзя. Сервис проводит соединение через частный сервер, не давая сайтам увидеть настоящий IP-адрес пользователя.

Ранее URA.RU писало, что Роскомнадзор ограничивает работу VPN-сервисов, нарушающих законодательство РФ. Речь идет о приложениях, дающих возможность просматривать контент, который в России считается заблокированным.

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Власти Тюменской области потратят почти 31 млн рублей на услуги по шифрованию информации посредством VPN-сервиса. По данным сайта госзакупок, подрядчик на эти торги уже найден. Технология позволит чиновникам выходить в интернет инкогнито. «Оказание услуг по предоставлению канала доступа к виртуальным частным cетям (VPN) для исполнительных органов государственной власти Тюменской области и подведомственных учреждений. Определение поставщика завершено. Победитель предложил цену в 30,9 млн рублей», — такие данные значатся на сайте госзакупок. Заказчиком торгов выступил Центр информационных технологий Тюменской области. Соглашение заключено на год — с июля 2022 года по конец июня 2023-го. Получателями услуг будут администрации районов и городов области, суды, а также учреждения, подведомственные департаментам и управлениям правительства региона. Посредством VPN можно выходить в интернет инкогнито: отследить, что это сделали именно вы, нельзя. Сервис проводит соединение через частный сервер, не давая сайтам увидеть настоящий IP-адрес пользователя. Ранее URA.RU писало, что Роскомнадзор ограничивает работу VPN-сервисов, нарушающих законодательство РФ. Речь идет о приложениях, дающих возможность просматривать контент, который в России считается заблокированным.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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