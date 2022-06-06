Екатеринбург к 300-летию получит новые трамваи

В городе появится 10 новых трамваев (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбург к 2023 году привезут новые трамваи, поставки которых будут приурочены к 300-летию города. Об этом URA.RU сообщил источник в мэрии города.

«В Екатеринбург к 2023 году привезут десять трамваев, состоящих из трех секций», — рассказал собеседник агентства. По его словам, документы на электротранспорт проходят окончательное согласование.

Ранее в Екатеринбурге провели ремонт трамвайных путей. Это было связано с изменением маршрутов на пересечении улиц Московской и Куйбышева.

Празднование 300-летия Екатеринбурга будут отмечать в 2023 году. Финансирование подготовки к празднику сократили на четыре миллиарда рублей.