Екатеринбург к 300-летию получит новые трамваи

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Виды Екатеринбурга, гортранс, емуп тту, трамвай, маршрут15
В городе появится 10 новых трамваев (архивное фото) Фото:

В Екатеринбург к 2023 году привезут новые трамваи, поставки которых будут приурочены к 300-летию города. Об этом URA.RU сообщил источник в мэрии города.

«В Екатеринбург к 2023 году привезут десять трамваев, состоящих из трех секций», — рассказал собеседник агентства. По его словам, документы на электротранспорт проходят окончательное согласование.

Ранее в Екатеринбурге провели ремонт трамвайных путей. Это было связано с изменением маршрутов на пересечении улиц Московской и Куйбышева.

Празднование 300-летия Екатеринбурга будут отмечать в 2023 году. Финансирование подготовки к празднику сократили на четыре миллиарда рублей.

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В Екатеринбург к 2023 году привезут новые трамваи, поставки которых будут приурочены к 300-летию города. Об этом URA.RU сообщил источник в мэрии города. «В Екатеринбург к 2023 году привезут десять трамваев, состоящих из трех секций», — рассказал собеседник агентства. По его словам, документы на электротранспорт проходят окончательное согласование. Ранее в Екатеринбурге провели ремонт трамвайных путей. Это было связано с изменением маршрутов на пересечении улиц Московской и Куйбышева. Празднование 300-летия Екатеринбурга будут отмечать в 2023 году. Финансирование подготовки к празднику сократили на четыре миллиарда рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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