Екатеринбург к 300-летию получит новые трамваи

В городе появится 10 новых трамваев (архивное фото)
В Екатеринбург к 2023 году привезут новые трамваи, поставки которых будут приурочены к 300-летию города. Об этом URA.RU сообщил источник в мэрии города.
«В Екатеринбург к 2023 году привезут десять трамваев, состоящих из трех секций», — рассказал собеседник агентства. По его словам, документы на электротранспорт проходят окончательное согласование.
Ранее в Екатеринбурге провели ремонт трамвайных путей. Это было связано с изменением маршрутов на пересечении улиц Московской и Куйбышева.
Празднование 300-летия Екатеринбурга будут отмечать в 2023 году. Финансирование подготовки к празднику сократили на четыре миллиарда рублей.
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