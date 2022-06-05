Челябинского депутата обвинили в давлении на силовиков. Он уверяет, что все было не так

06 июня 2022 в 16:10 Размер текста - 17 +

Участник дорожной аварии уверяет, что депутат повлиял на сотрудников ДПС Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутата городского собрания депутатов города Троицка (Челябинская область) Виталия Здебского участник ДТП обвинил в давлении на сотрудников дорожно-патрульной службы с целью повлиять на результаты административного расследования по факту аварии. Однако сам народный избранник сообщил URA.RU, что всего лишь дал показания как очевидец аварии. Дорожно-транспортное происшествие случилось в Троицке днем 1 июня на перекрестке улице Розы Люксембург. Здесь столкнулись автомобили «Лада Приора» и ВАЗ-2112. «Двенадцатая» ехала впереди, а «Приора» сзади нее в попутном направлении, но водитель выехал для обгона на встречную полосу как раз в тот момент, когда ВАЗ поворачивал налево на улицу Северную. В аварии обошлось без пострадавших, но возникли споры по виновности участников. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области комментарии по ДТП предоставят в ближайшее время «Я поворачивал налево на перекрестке на служебном автомобиле охранной организации, когда мне в бок врезалась „Приора“, ехавшая попутно следом за мной и решившая обогнать меня прямо на перекрестке, что запрещено. Сотрудники ДПС сразу сказали, что виновник не я, и составили схему ДТП. Но минут через 15 на место приехал депутат Здебский, сказал, что он очевидец и сам ранее работал в МВД, знает начальника отдела ГИБДД. Он сел в машину ДПС, его опросили как свидетеля и тут же внесли изменения в схему ДТП. Вина становилась уже обоюдной: якобы я раньше перекрестка ушел на поворот и нарушил правила. Но это не так», — рассказал водитель ВАЗа Алексей Нигматулин. Виталий Здебский, в свою очередь, рассказал URA.RU, что 1 июня на своем автомобиле ехал по улице Розы Люксембург вместе с сыном и стал очевидцем спорного ДТП. По его словам, ВАЗ резко свернул влево, поэтому «Приора», которая шла на обгон, врезалась сначала в него, потом в столб и оборвала провода. «Я остановился, вышел из машины, пошел к водителю „Приоры“, испугавшись, что он мог серьезно пострадать, там совсем мальчишка за рулем был. Я оставил ему свой номер и сказал, что если нужны будут показания очевидца, то вернусь. Тогда же подошел ко второму автомобилю и сказал, что нельзя так водить, но водитель даже не вышел. Потом я уехал и вернулся, когда водитель „Приоры“ мне позвонил. На месте рассказал все сотрудникам ДПС», — говорит Виталий Здебский. ДТП произошло на сельской дороге предоставлено Алексеем Нигматулиным Сначала схему ДТП составили одним образом, а после показаний депутата исправили ее предоставлено Алексеем Нигматулиным Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

Депутата городского собрания депутатов города Троицка (Челябинская область) Виталия Здебского участник ДТП обвинил в давлении на сотрудников дорожно-патрульной службы с целью повлиять на результаты административного расследования по факту аварии. Однако сам народный избранник сообщил URA.RU, что всего лишь дал показания как очевидец аварии. Дорожно-транспортное происшествие случилось в Троицке днем 1 июня на перекрестке улице Розы Люксембург. Здесь столкнулись автомобили «Лада Приора» и ВАЗ-2112. «Двенадцатая» ехала впереди, а «Приора» сзади нее в попутном направлении, но водитель выехал для обгона на встречную полосу как раз в тот момент, когда ВАЗ поворачивал налево на улицу Северную. В аварии обошлось без пострадавших, но возникли споры по виновности участников. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области комментарии по ДТП предоставят в ближайшее время «Я поворачивал налево на перекрестке на служебном автомобиле охранной организации, когда мне в бок врезалась „Приора“, ехавшая попутно следом за мной и решившая обогнать меня прямо на перекрестке, что запрещено. Сотрудники ДПС сразу сказали, что виновник не я, и составили схему ДТП. Но минут через 15 на место приехал депутат Здебский, сказал, что он очевидец и сам ранее работал в МВД, знает начальника отдела ГИБДД. Он сел в машину ДПС, его опросили как свидетеля и тут же внесли изменения в схему ДТП. Вина становилась уже обоюдной: якобы я раньше перекрестка ушел на поворот и нарушил правила. Но это не так», — рассказал водитель ВАЗа Алексей Нигматулин. Виталий Здебский, в свою очередь, рассказал URA.RU, что 1 июня на своем автомобиле ехал по улице Розы Люксембург вместе с сыном и стал очевидцем спорного ДТП. По его словам, ВАЗ резко свернул влево, поэтому «Приора», которая шла на обгон, врезалась сначала в него, потом в столб и оборвала провода. «Я остановился, вышел из машины, пошел к водителю „Приоры“, испугавшись, что он мог серьезно пострадать, там совсем мальчишка за рулем был. Я оставил ему свой номер и сказал, что если нужны будут показания очевидца, то вернусь. Тогда же подошел ко второму автомобилю и сказал, что нельзя так водить, но водитель даже не вышел. Потом я уехал и вернулся, когда водитель „Приоры“ мне позвонил. На месте рассказал все сотрудникам ДПС», — говорит Виталий Здебский.