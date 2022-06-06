Избитому цыганами свердловчанину провели повторную операцию. Фото, видео

06 июня 2022 в 17:37 Размер текста - 17 +

Алексею сломали палец во время драки в Березовском Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Жителю Березовского (Свердловская область) Алексею Квачеву, которого избили цыгане, сделали повторную операцию в Областной больнице №1. Об этом URA.RU рассказала жена Алексея Юлия. «Ему пересобрали палец и вытащили металлоконструкцию, которую поставили в больнице Березовского. Врач операцией доволен. Придется проводить еще одну, что-то там дособрать, потому что осколков много. Сейчас опорой прооперированного пальца выступает соседний палец», — уточнила Юлия. Днем второго июня в Березовском табор цыган вломился во двор пенсионера, чтобы вынести металл. За старика заступился Алексей, он забежал во двор к пенсионеру и попросил цыган удалиться, но они начали избивать его арматурой и палками. Алексей получил тяжелый перелом пальца, ему зашивали голову, а на теле осталось много ссадин и ушибов. «Я не мог просто отпустить ситуацию. Вышел пригрозить преступникам, чтобы уехали и не воровали у мужчины металл. Они же взяли и накинулись на меня. Но лучше так, чем пострадал бы пожилой человек», — рассказывал Алексей журналисту URA.RU. Почти всех цыган, напавших на Алексея, уже задержали. «Конфликт в городе Березовском носит бытовой характер. Он произошел из-за словесной перепалки между хозяином одного из домов и группой гастролеров-цыган, приехавших на территорию Среднего Урала целым табором», — прокомментировал произошедшее начальник пресс-службы ГУ МВД области Валерий Горелых. Алексей после первой операции в Березовском Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Жителю Березовского (Свердловская область) Алексею Квачеву, которого избили цыгане, сделали повторную операцию в Областной больнице №1. Об этом URA.RU рассказала жена Алексея Юлия. «Ему пересобрали палец и вытащили металлоконструкцию, которую поставили в больнице Березовского. Врач операцией доволен. Придется проводить еще одну, что-то там дособрать, потому что осколков много. Сейчас опорой прооперированного пальца выступает соседний палец», — уточнила Юлия. Днем второго июня в Березовском табор цыган вломился во двор пенсионера, чтобы вынести металл. За старика заступился Алексей, он забежал во двор к пенсионеру и попросил цыган удалиться, но они начали избивать его арматурой и палками. Алексей получил тяжелый перелом пальца, ему зашивали голову, а на теле осталось много ссадин и ушибов. «Я не мог просто отпустить ситуацию. Вышел пригрозить преступникам, чтобы уехали и не воровали у мужчины металл. Они же взяли и накинулись на меня. Но лучше так, чем пострадал бы пожилой человек», — рассказывал Алексей журналисту URA.RU. Почти всех цыган, напавших на Алексея, уже задержали. «Конфликт в городе Березовском носит бытовой характер. Он произошел из-за словесной перепалки между хозяином одного из домов и группой гастролеров-цыган, приехавших на территорию Среднего Урала целым табором», — прокомментировал произошедшее начальник пресс-службы ГУ МВД области Валерий Горелых.