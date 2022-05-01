Екатеринбурженка выиграла всероссийский интеллектуальный конкурс

Турнир требовал исторических знаний и навыков в сфере IT Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Студентка второго курса радиофака УрФУ Яна Губарева одержала победу в квизе по теме 80-летия битвы под Москвой. Турнир требовал исторических знаний и IT-навыков, включая криптографию (Криптография — наука о методах обеспечения конфиденциальности, целостности данных — прим. ред.). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе учебного заведения.

«Яна возглавила список победителей среди студентов российских вузов. Она была единственной участницей из УрФУ», — сказано в сообщении.

К участию в конкурсе приглашаются команды, состоящие из школьников 7—11-х классов, студентов колледжей, воспитанников кадетских корпусов, суворовцев, членов спортивных и творческих коллективов, неформальных объединений. Также к участию приглашаются студенты 1—2-х курсов вузов. Количество команд от одной образовательной организации не ограничено. Численность команды не должна превышать пять человек. География квиз-турнира масштабна — Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Алтайский, Приморский, Хабаровский край и другие субъекты Российской Федерации.

Квиз (от англ. quiz) — это интерактивная игра, которая проходит в виде викторины или квеста, во время нее один или множество пользователей отвечают на задаваемые вопросы.

Ранее URA.RU писало, что студентка Сургутского государственного педагогического университета Анастасия Кармаева стала победительницей национальной премии «Студент года» в номинации «Спортсмен года». В номинации соревновались 126 студентов. Кроме того, когда проходил конкурс, она готовилась к чемпионату мира по смешанным боевым единоборствам: именно таким видом спорта занимается девушка.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам