Дмитрий Медведев пообщался со свердловским губернатором Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев посоветовал свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву не стесняться успехов, достигнутых за годы у власти. Такое напутствие руководитель партии дал главам регионов, которые осенью идут на выборы, на общем совещании по видеосвязи. Публичная часть встречи транслировалась на официальном сайте ЕР.

«Знаете, об этом не очень принято говорить, но я все равно скажу. „Единая Россия“ уже достаточно давно является правящей партией. Это налагает на каждого из нас огромную ответственность, — обратился Медведев к губернаторам. — Но это дает нам и известные возможности. Мы обязаны делать все качественно. Мы подчас стесняемся того, что было сделано, или даже забываем об этом. Не стесняйтесь, коллеги: нужно прямо говорить, что в 2005 году мы сделали это, в 2015-м — сделали это. Только в этом случае наши с вами успехи будут конвертированы в результаты выборов».

Выступая с докладом, Куйвашев напомнил Медведеву, что возглавляет область уже 10 лет. И презентовал ему успехи своей команды: низкая безработица, высокий уровень промышленности, научный потенциал. «Мы из глубоко дотационного региона превратились в регион-донор», — обозначил губернатор. Медведев ответил философски: «Время бежит быстро — уже 10 лет [прошло], на самом деле… Да, вот так жизнь устроена… Желаю вам успехов в этом смысле».

Общение Медведева и Куйвашева ранее анонсировали источники URA.RU. Председатель ЕР собирал на совещание губернаторов, которые в сентябре будут выдвигаться на выборы от партии. Официально Куйвашев пока не объявил о своем выдвижении на новый срок, однако подготовка к переизбранию идет полным ходом. 20 мая Куйвашев получил одобрение президента РФ Владимира Путина, а спустя неделю назначил ответственных за свою победу, сформировав избирательный штаб.

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