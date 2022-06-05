На Курганскую область надвигаются грозы и град

МЧС предупреждает курганцев о непогоде Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Дождь, грозы, град и ветер до 18 метров в секунду ожидаются на территории Курганской области 7 июня. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«По прогнозам синоптиков, 7 июня на территории Курганской области ожидается кратковременный дождь, днем местами гроза, град, в отдельных районах усиление ветра при порывах до 18 м/с. Сотрудники областного чрезвычайного ведомства настоятельно рекомендуют гражданам соблюдать меры безопасности», — рассказали в ведомстве.

При усилении ветра курганцам советуют по возможности оставаться дома, закрыть форточки и окна. На улице не стоит подходить к оборванным проводам, стоять под раскачивающимися вывесками или возле старых и гнилых деревьев. Во время грозы необходимо отключить электроприборы, отказаться от разговоров по мобильному телефону. Если гроза застала в автомобиле, необходимо закрыть окна и опустить антенну.

Также в ГУ МЧС призывают курганцев соблюдать правила особого противопожарного режима. В ведомстве напоминают, что запрет на посещение лесов продлен до 24 июня.

По данным Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7 июня в Курганской области температура воздуха составит от +22 до +27 градусов, ветер юго-восточный, в порывах до 18 м/с. Дождливая погода сохранится и в последующие два дня — 8 и 9 июня.