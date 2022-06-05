Главу СКР просят обратить внимание подчиненных на челябинца Олега Мальцева Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Председателя СКР Александра Бастрыкина и губернатора Челябинской области Алексея Текслера просят проверить инцидент с участием победителя праймериз «Единой России» в Челябинске Олега Мальцева. Соответствующие обращения направил в оба адреса депутат Тракторозаводского совета Челябинска Александр Курочкин.

«Обращаюсь к вам с просьбой провести проверку по материалам дела, в котором фигурировал помощник депутата заксобрания Челябинской области — Мальцев Олег, и довести его до логического завершения с установлением виновных и потерпевших. В прошлом году Мальцев стал участником ДТП. Видео инцидента прилагается. После данного происшествия вторая сторона вынуждена была снять побои и обратиться в правоохранительные органы. По непонятным причинам дело до логического завершения доведено не было», — говорится в тексте обращения (есть в распоряжении URA.RU). Схожее обращение с просьбой оценить правомерность выдвижения Мальцева на праймериз «Единой России» на довыборы в Металлургический райсовет Челябинска направлено губернатору области, лидеру региональной организации «ЕР» Алексею Текслеру.

Мальцев не откликнулся на сообщение URA.RU с просьбой о комментарии, отправленное ему в соцсети. В депутатском центре корреспонденту URA.RU пообещали передать ему аналогичную просьбу, но реакции также не последовало. Агентство готово предоставить ему возможность изложить свою точку зрения на ситуацию.

Мальцев начал политическую карьеру в 2014 году в качестве самовыдвиженца на муниципальных выборах. С 2017 года постоянный участник кадрового конкурса управленцев «Лидеры России», в 2021-м — финалист в номинации «Государственное и муниципальное управление». В 2019 году участвовал в кадровом партийном проекте «Политстартап. Участник предварительного голосования». Член районного политсовета ЕР, замсекретаря Металлургического местного отделения партии, помощник депутата Законодательного собрания Челябинской области Максима Романова. В мае 2022 года стал победителем праймериз на выборы Совета депутатов Металлургического района по избирательному округу №6.

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