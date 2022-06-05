Жители 16-го микрорайона Кургана сами делают подъездные пути к домам Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жители 16-го микрорайона Кургана самостоятельно отсыпают дорогу от улицы Елисеева к своим домам и не ждут ни от кого помощи. Об этом курганцы пишут в закрытой группе, посвященной микрорайону, в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемые соседи из дома №2! Наш дом №6 предлагает заинтересованным автовладельцам и просто неравнодушным людям сброситься на подсыпку двух подъездных дорог к домам. Кроме нас, дороги никто не сделает. Давайте последуем примеру четырехэтажек (дома №8, №10 и №11)», — пишет пользовательница Валентина в посте от 6 июня. До этого жители четырехэтажных домов отсыпали и выровняли себе дорогу привезенным срезом асфальта.

URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации Кургана. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что курганское предприятие заставят переделывать продолжение «золотой дороги» в Белозерском районе Курганской области. Ямы и рытвины появились на трассе спустя полгода после создания трассы.

Жители 16 микрорайона выравнивают дорогу привезенным срезом Группа «Заозерный 16 микрорайона г. Курган», соцсеть «ВКонтакте»

Отсыпка дорог — инициатива самих жителей, на помощь со стороны властей они не рассчитывают Группа «Заозерный 16 микрорайона г. Курган», соцсеть «ВКонтакте»