05 июня 2022

Курганцы самостоятельно отсыпают дорогу к домам. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Разбитая дорога по улице Станционная в Кургане., разбитая дорога, улица станционная, ямы в асфальте
Жители 16-го микрорайона Кургана сами делают подъездные пути к домам Фото:

Жители 16-го микрорайона Кургана самостоятельно отсыпают дорогу от улицы Елисеева к своим домам и не ждут ни от кого помощи. Об этом курганцы пишут в закрытой группе, посвященной микрорайону, в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемые соседи из дома №2! Наш дом №6 предлагает заинтересованным автовладельцам и просто неравнодушным людям сброситься на подсыпку двух подъездных дорог к домам. Кроме нас, дороги никто не сделает. Давайте последуем примеру четырехэтажек (дома №8, №10 и №11)», — пишет пользовательница Валентина в посте от 6 июня. До этого жители четырехэтажных домов отсыпали и выровняли себе дорогу привезенным срезом асфальта.

URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации Кургана. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что курганское предприятие заставят переделывать продолжение «золотой дороги» в Белозерском районе Курганской области. Ямы и рытвины появились на трассе спустя полгода после создания трассы.

Жители 16 микрорайона выравнивают дорогу привезенным срезом
Отсыпка дорог — инициатива самих жителей, на помощь со стороны властей они не рассчитывают

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Жители 16-го микрорайона Кургана самостоятельно отсыпают дорогу от улицы Елисеева к своим домам и не ждут ни от кого помощи. Об этом курганцы пишут в закрытой группе, посвященной микрорайону, в соцсети «ВКонтакте». «Уважаемые соседи из дома №2! Наш дом №6 предлагает заинтересованным автовладельцам и просто неравнодушным людям сброситься на подсыпку двух подъездных дорог к домам. Кроме нас, дороги никто не сделает. Давайте последуем примеру четырехэтажек (дома №8, №10 и №11)», — пишет пользовательница Валентина в посте от 6 июня. До этого жители четырехэтажных домов отсыпали и выровняли себе дорогу привезенным срезом асфальта. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации Кургана. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что курганское предприятие заставят переделывать продолжение «золотой дороги» в Белозерском районе Курганской области. Ямы и рытвины появились на трассе спустя полгода после создания трассы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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