С части российских спортсменов сняли обвинения в допинге

06 июня 2022 в 17:37 Размер текста - 17 +

ISU закрыл дела в отношении российских спортсменов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Международный союз конькобежцев (ISU) закрыл допинговые дела в отношении российских спортсменов. Об этом сообщил советник организации Михаэль Гайстлингер. Трансляция его выступления опубликована на официальном youtube-канале ISU. «Международный союз конькобежцев закрыл дела в отношении российских спортсменов, подозреваемых в нарушениях антидопинговых правил. Решение принято на основании базы данных московской лаборатории», — сказал Гайстлингер. Ранее Всемирное антидопинговое агентство сообщило, что на основании данных московской лаборатории было возбуждено 810 дел о нарушении антидопинговых правил. Последний раз в употреблении допинга обвиняли российскую фигуристку Камилу Валиеву, пишет RT. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Международный союз конькобежцев (ISU) закрыл допинговые дела в отношении российских спортсменов. Об этом сообщил советник организации Михаэль Гайстлингер. Трансляция его выступления опубликована на официальном youtube-канале ISU. «Международный союз конькобежцев закрыл дела в отношении российских спортсменов, подозреваемых в нарушениях антидопинговых правил. Решение принято на основании базы данных московской лаборатории», — сказал Гайстлингер. Ранее Всемирное антидопинговое агентство сообщило, что на основании данных московской лаборатории было возбуждено 810 дел о нарушении антидопинговых правил. Последний раз в употреблении допинга обвиняли российскую фигуристку Камилу Валиеву, пишет RT.