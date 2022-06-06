С части российских спортсменов сняли обвинения в допинге

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Пресс-конференция по случаю приезда Деда Мороза из Великого Устюга. Челябинск, лед, спорт, конькобежцы, зимние виды спорта, коньки
ISU закрыл дела в отношении российских спортсменов Фото:

Международный союз конькобежцев (ISU) закрыл допинговые дела в отношении российских спортсменов. Об этом сообщил советник организации Михаэль Гайстлингер. Трансляция его выступления опубликована на официальном youtube-канале ISU.

«Международный союз конькобежцев закрыл дела в отношении российских спортсменов, подозреваемых в нарушениях антидопинговых правил. Решение принято на основании базы данных московской лаборатории», — сказал Гайстлингер.

Ранее Всемирное антидопинговое агентство сообщило, что на основании данных московской лаборатории было возбуждено 810 дел о нарушении антидопинговых правил. Последний раз в употреблении допинга обвиняли российскую фигуристку Камилу Валиеву, пишет RT.

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Международный союз конькобежцев (ISU) закрыл допинговые дела в отношении российских спортсменов. Об этом сообщил советник организации Михаэль Гайстлингер. Трансляция его выступления опубликована на официальном youtube-канале ISU. «Международный союз конькобежцев закрыл дела в отношении российских спортсменов, подозреваемых в нарушениях антидопинговых правил. Решение принято на основании базы данных московской лаборатории», — сказал Гайстлингер. Ранее Всемирное антидопинговое агентство сообщило, что на основании данных московской лаборатории было возбуждено 810 дел о нарушении антидопинговых правил. Последний раз в употреблении допинга обвиняли российскую фигуристку Камилу Валиеву, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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