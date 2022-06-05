В ХМАО мать устроила скандал из-за отказа вызывать ребенку скорую

06 июня 2022 в 18:20 Размер текста - 17 +

В Нефтеюганске школьнику не вызвали скорую после ухудшения самочувствия Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жительница Нефтеюганска (ХМАО) обвинила педагогов в отказе вызывать скорую помощь ребенку, которому стало плохо во время итогового экзамена. Из-за этого ребенку якобы пришлось сдать пустой бланк, без возможности пересдать экзамен в другое время. Пост негодования и видео женщина опубликовала в социальных сетях. «Ребенку стало плохо на экзамене, никто не вызвал скорую, а заместитель директора 8-й школы — председатель пункта проведения экзамена Назарова Венера Рахимьяновна фактически настояла на том, чтобы ребенок сдал материалы в таком виде, в каком они были на момент ухудшения самочувствия», — написала женщина. Председатель пункта проведения экзамена Венера Назарова в разговоре с журналистом агентства объяснила, что объективных показаний для досрочного завершения экзамена и вызова скорой помощи не было. «Ребенка после жалобы провели в медицинский пункт, были приглашены члены ГЭК, в их присутствии медик проводил осмотр. Медик заключила, что все показатели были в норме, она не могла на себя взять ответственность и писать какие-либо подложные данные. Девочка жаловалась, что не может сосредоточиться — читает и ничего не понимает. Но в этом случае мы не могли ничего сделать, оснований переносить экзамен не было», — сказала Назарова. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Жительница Нефтеюганска (ХМАО) обвинила педагогов в отказе вызывать скорую помощь ребенку, которому стало плохо во время итогового экзамена. Из-за этого ребенку якобы пришлось сдать пустой бланк, без возможности пересдать экзамен в другое время. Пост негодования и видео женщина опубликовала в социальных сетях. «Ребенку стало плохо на экзамене, никто не вызвал скорую, а заместитель директора 8-й школы — председатель пункта проведения экзамена Назарова Венера Рахимьяновна фактически настояла на том, чтобы ребенок сдал материалы в таком виде, в каком они были на момент ухудшения самочувствия», — написала женщина. Председатель пункта проведения экзамена Венера Назарова в разговоре с журналистом агентства объяснила, что объективных показаний для досрочного завершения экзамена и вызова скорой помощи не было. «Ребенка после жалобы провели в медицинский пункт, были приглашены члены ГЭК, в их присутствии медик проводил осмотр. Медик заключила, что все показатели были в норме, она не могла на себя взять ответственность и писать какие-либо подложные данные. Девочка жаловалась, что не может сосредоточиться — читает и ничего не понимает. Но в этом случае мы не могли ничего сделать, оснований переносить экзамен не было», — сказала Назарова.