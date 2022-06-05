05 июня 2022

В ХМАО мать устроила скандал из-за отказа вызывать ребенку скорую

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый день ЕГЭ. Челябинск, егэ, экзамен, парта, выпускники , тест, равнодушие
В Нефтеюганске школьнику не вызвали скорую после ухудшения самочувствия Фото:

Жительница Нефтеюганска (ХМАО) обвинила педагогов в отказе вызывать скорую помощь ребенку, которому стало плохо во время итогового экзамена. Из-за этого ребенку якобы пришлось сдать пустой бланк, без возможности пересдать экзамен в другое время. Пост негодования и видео женщина опубликовала в социальных сетях.

«Ребенку стало плохо на экзамене, никто не вызвал скорую, а заместитель директора 8-й школы — председатель пункта проведения экзамена Назарова Венера Рахимьяновна фактически настояла на том, чтобы ребенок сдал материалы в таком виде, в каком они были на момент ухудшения самочувствия», — написала женщина.

Председатель пункта проведения экзамена Венера Назарова в разговоре с журналистом агентства объяснила, что объективных показаний для досрочного завершения экзамена и вызова скорой помощи не было. «Ребенка после жалобы провели в медицинский пункт, были приглашены члены ГЭК, в их присутствии медик проводил осмотр. Медик заключила, что все показатели были в норме, она не могла на себя взять ответственность и писать какие-либо подложные данные. Девочка жаловалась, что не может сосредоточиться — читает и ничего не понимает. Но в этом случае мы не могли ничего сделать, оснований переносить экзамен не было», — сказала Назарова.

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Жительница Нефтеюганска (ХМАО) обвинила педагогов в отказе вызывать скорую помощь ребенку, которому стало плохо во время итогового экзамена. Из-за этого ребенку якобы пришлось сдать пустой бланк, без возможности пересдать экзамен в другое время. Пост негодования и видео женщина опубликовала в социальных сетях. «Ребенку стало плохо на экзамене, никто не вызвал скорую, а заместитель директора 8-й школы — председатель пункта проведения экзамена Назарова Венера Рахимьяновна фактически настояла на том, чтобы ребенок сдал материалы в таком виде, в каком они были на момент ухудшения самочувствия», — написала женщина. Председатель пункта проведения экзамена Венера Назарова в разговоре с журналистом агентства объяснила, что объективных показаний для досрочного завершения экзамена и вызова скорой помощи не было. «Ребенка после жалобы провели в медицинский пункт, были приглашены члены ГЭК, в их присутствии медик проводил осмотр. Медик заключила, что все показатели были в норме, она не могла на себя взять ответственность и писать какие-либо подложные данные. Девочка жаловалась, что не может сосредоточиться — читает и ничего не понимает. Но в этом случае мы не могли ничего сделать, оснований переносить экзамен не было», — сказала Назарова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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