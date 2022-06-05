05 июня 2022

В Тюмени три года ищут без вести пропавшего. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган , горе, безработица, одиночество, печаль, мужчина, безработный
Мужчина исчез ровно три года назад (архивное фото) Фото:

В Тюмени с 2019 года ищут пропавшего без вести местного жителя Дениса Фомичева. Об этом URA.RU рассказали в поисковом отряде «Белая Сова — Тюмень». Ровно три года назад, 6 июня, мужчина вышел из дома на улице Депутатской и исчез.

«Фомичев Денис Аркадьевич (1987 года рождения) до сих пор не найден! 6 июня 2019 года мужчина вышел из дома на улице депутатской в Тюмени и пропал», — рассказали URA.RU в поисковом отряде «Белая Сова — Тюмень».

В день исчезновения тюменец был одет в темно-синие куртку и джинсы, черные кроссовки. Рост мужчины около 170-175 см, волосы светло-русые, глаза голубые.

Информацию о пропавшем можно сообщить по номеру 112. Также связаться можно с поисковиками — 8-932-32-39-911.

Ранее URA.RU писало о тюменцах, которые исчезали в области в разные годы и до сих пор не найдены. Мы рассказали их истории, а также то, как ищут пропавших без вести и что делать, если это коснулось вашей семьи.

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В Тюмени с 2019 года ищут пропавшего без вести местного жителя Дениса Фомичева. Об этом URA.RU рассказали в поисковом отряде «Белая Сова — Тюмень». Ровно три года назад, 6 июня, мужчина вышел из дома на улице Депутатской и исчез. «Фомичев Денис Аркадьевич (1987 года рождения) до сих пор не найден! 6 июня 2019 года мужчина вышел из дома на улице депутатской в Тюмени и пропал», — рассказали URA.RU в поисковом отряде «Белая Сова — Тюмень». В день исчезновения тюменец был одет в темно-синие куртку и джинсы, черные кроссовки. Рост мужчины около 170-175 см, волосы светло-русые, глаза голубые. Информацию о пропавшем можно сообщить по номеру 112. Также связаться можно с поисковиками — 8-932-32-39-911. Ранее URA.RU писало о тюменцах, которые исчезали в области в разные годы и до сих пор не найдены. Мы рассказали их истории, а также то, как ищут пропавших без вести и что делать, если это коснулось вашей семьи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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