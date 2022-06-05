В Кургане устроят битву шеф-поваров

В Кургане лучшие шеф-повара покажут свое мастерство (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Кургане во время фестиваля «Русское поле» 12 июня пройдет шеф-баттл. В битве примут участие шеф-повара городских ресторанов, рассказал на онлайн-брифинге заместитель директора регионального департамента экономического развития Иван Смирных. Трансляция брифинга велась в официальной группе областного правительства в соцсети «ВКонтакте».

«Шеф-баттл — интересное и уникальное мероприятие. Ведущие шеф-повара Кургана будут состязаться в мастерстве. К участию приглашены лучшие рестораторы города. Это будет очень интересно», — пообещал Смирных. Чиновник во время трансляции уточнил, что битва шеф-поваров начнется в 14:00.

Во время праздника 12 июня пройдет праздника и фестиваль «Русский пир». В гастрономическом мероприятии примут участие местные производители. Курганцы попробуют авторские сладости, мед и фермерские продукты. На площадке будут работать летние кафе.

Ранее URA.RU сообщало, что 12 июня из-за выступления Кубанского казачьего хора планируют перекрыть дорогу. Фестиваль славянской и казачьей культуры «Русское поле» в Кургане начнется в 11:30 на Троицкой площади и продлится до 22:00.