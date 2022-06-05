В Кургане хотят закрыть дорогу из-за казачьего хора

На выступлении Кубанского казачьего хора в Кургане организаторы ожидают много зрителей (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В центре Кургана 12 июня из-за выступления Кубанского казачьего хора планируют перекрыть дорогу. Об этом сообщила начальник областного управления культуры Наталья Гончаренко 6 июня во время онлайн-брифинга. Трансляция велась в официальной группе областного правительства в социальной сети «ВКонтакте».

«Прорабатывается вопрос временного перекрытия улиц Ленина и Куйбышева на время выступления Кубанского казачьего хора. Мы рассчитываем, что в это время народу будет очень много», — уточнила Гончаренко во время трансляции.

Фестиваль славянской и казачьей культуры «Русское поле» в Кургане начнется в 11:30 на Троицкой площади и продлится до 22:00. Организаторы сообщили, что будут работать 11 тематических площадок. На празднике жители и гости города смогут научиться различным ремеслам, поучаствовать в спортивных состязаниях и приобрести изделия местных мастеров.

Ранее URA.RU писало, что 60 солистов Кубанского казачьего хора выступят в Кургане в День России. В 2018 году они выступали на свадьбе экс-министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и Вольфаганга Майлингера. На том же мероприятии присутствовал президент России Владимир Путин. Власти уточняли, что выступление коллектива — 3,7 млн рублей — оплатили благотворители. При этом на портале госзакупок был опубликован соответствующий договор. Указано, что заказчиком является Курганское театрально-концертное объединение.