В ХМАО вернулся депутат, воевавший вместе с бойцами Кадырова

Депутат Супьян Хужулов провел в Донбассе два месяца (фото из архива) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Депутат думы Пыть-Яха (ХМАО) Супьян Хужулов, воевавший в Донбассе в качестве добровольца в составе спецназа из Грозного, вернулся домой. Эту информацию URA.RU подтвердил сам народный избранник.

Депутат после штурма Мариуполя был передислоцирован в ЛНР. В последние несколько недель он занимался обучением новобранцев, которые прибывали в Донбасс. «Добровольцы приезжали из Чечни и других российских регионов. Я обучал их саперному делу, а также тому, как вести разведку перед наступлением. Это нашей основной задачей было», — рассказал Хужулов.

В аэропорту Сургута Хужулова встречали друзья, родные, а также руководители представительства главы Чечни Рамзана Кадырова в Югре. «Во время моего пребывания на Донбассе многие удивлялись, что могло заставить депутата отправиться в зону боевых действий. А я хотел помочь своей стране. И я не исключаю, что могу туда еще вернуться», — уточнил Хужулов.

Ранее URA.RU писало, что Хужулов с бойцами главы Чечни Рамзана Кадырова штурмовал помещения завода «Азовсталь» в Мариуполе. Депутат рассказал, что за время штурмов его группа взяла в плен десятки националистов. Зачистка Мариуполя проводилась в рамках спецоперации по денацификации и разоружению Украины, которую президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Одной из ее главных целей является защита мирных жителей Донбасса.