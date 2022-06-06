06 июня 2022

В ХМАО вернулся депутат, воевавший вместе с бойцами Кадырова

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Работа чеченского добровольческого батальона Ахмат в Мариуполе. Украина, чеченцы, бой, боец, боевые действия, воин, нашивка, война, армия россии, шеврон, военный, ахмат, солдат, z войска, литера z, СВО, кадыровцы
Депутат Супьян Хужулов провел в Донбассе два месяца (фото из архива) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Депутат думы Пыть-Яха (ХМАО) Супьян Хужулов, воевавший в Донбассе в качестве добровольца в составе спецназа из Грозного, вернулся домой. Эту информацию URA.RU подтвердил сам народный избранник.

Депутат после штурма Мариуполя был передислоцирован в ЛНР. В последние несколько недель он занимался обучением новобранцев, которые прибывали в Донбасс. «Добровольцы приезжали из Чечни и других российских регионов. Я обучал их саперному делу, а также тому, как вести разведку перед наступлением. Это нашей основной задачей было», — рассказал Хужулов.

В аэропорту Сургута Хужулова встречали друзья, родные, а также руководители представительства главы Чечни Рамзана Кадырова в Югре. «Во время моего пребывания на Донбассе многие удивлялись, что могло заставить депутата отправиться в зону боевых действий. А я хотел помочь своей стране. И я не исключаю, что могу туда еще вернуться», — уточнил Хужулов.

Ранее URA.RU писало, что Хужулов с бойцами главы Чечни Рамзана Кадырова штурмовал помещения завода «Азовсталь» в Мариуполе. Депутат рассказал, что за время штурмов его группа взяла в плен десятки националистов. Зачистка Мариуполя проводилась в рамках спецоперации по денацификации и разоружению Украины, которую президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Одной из ее главных целей является защита мирных жителей Донбасса.

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Депутат думы Пыть-Яха (ХМАО) Супьян Хужулов, воевавший в Донбассе в качестве добровольца в составе спецназа из Грозного, вернулся домой. Эту информацию URA.RU подтвердил сам народный избранник. Депутат после штурма Мариуполя был передислоцирован в ЛНР. В последние несколько недель он занимался обучением новобранцев, которые прибывали в Донбасс. «Добровольцы приезжали из Чечни и других российских регионов. Я обучал их саперному делу, а также тому, как вести разведку перед наступлением. Это нашей основной задачей было», — рассказал Хужулов. В аэропорту Сургута Хужулова встречали друзья, родные, а также руководители представительства главы Чечни Рамзана Кадырова в Югре. «Во время моего пребывания на Донбассе многие удивлялись, что могло заставить депутата отправиться в зону боевых действий. А я хотел помочь своей стране. И я не исключаю, что могу туда еще вернуться», — уточнил Хужулов. Ранее URA.RU писало, что Хужулов с бойцами главы Чечни Рамзана Кадырова штурмовал помещения завода «Азовсталь» в Мариуполе. Депутат рассказал, что за время штурмов его группа взяла в плен десятки националистов. Зачистка Мариуполя проводилась в рамках спецоперации по денацификации и разоружению Украины, которую президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Одной из ее главных целей является защита мирных жителей Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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